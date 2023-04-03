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Teşkilat 71. Bölüm Fragmanı

TRT 1 ekranlarının sevilen dizilerinden Teşkilat’ın 70. bölümü dün akşam yayınlandı. Her Pazartesi akşamı saat 20.00’de yayınlanan dizinin yeni bölümünde Efkar’ın hayatta olduğunu gören Korkut büyük bir şok yaşar. Hasan Atmaca’nın yaşadığından habersiz olan Sacide’nin yası ise içini parçalar. Halit Başkan, Efkar ve Korkut’a teklifte bulunarak bir karar vermelerini ister. Bu zorlu karar, Efkar’ı tekrardan ailesinden ayırmanın eşiğine getirecektir. Teşkilat son bölümü TRT’de tek parça full izlemek ve 71. bölüm fragmanı için haberimize göz atabilirsiniz.

10:17 . 3/04/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Teşkilat 70. Bölüm Tek Parça FULL

Teşkilat 70. Bölüm Tek Parça FULL

TRT 1’in sevilen dizilerinden Teşkilat yeni bölümüyle dün akşam izleyici karşısına çıktı. Dizinin son bölümüne, özetine ve fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz.

TEŞKİLAT 70. BÖLÜM ÖZETİ

Efkar’ın hayatta olduğunu gören Korkut büyük bir şok yaşar. Hasan Atmaca’nın yaşadığından habersiz olan Sacide’nin yası ise içini parçalar. Halit Başkan, Efkar ve Korkut’a teklifte bulunarak bir karar vermelerini ister. Bu zorlu karar, Efkar’ı tekrardan ailesinden ayırmanın eşiğine getirecektir.

Siyah İnci’nin işleri ele alması ile Ömer ve Zehra cephesinde geçmişin izleri yavaş yavaş gün yüzüne çıkar. Zehra, Ömer’le geçmişte yaşadığı anıları eşelerken Ömer’in kendini geri çekmesi durumu iyice zora sokar. Gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkmasıyla hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

TEŞKİLAT 70. BÖLÜM TEK PARÇA FULL

Teşkilat 70. bölüm tek parça fulll izlemek için

TEŞKİLAT 71. BÖLÜM FRAGMANI

Teşkilat 71. bölüm fragmanı için

TEŞKİLAT DİZİSİ OYUNCULARI

Yönetmenliğini Burak Arlıel’in yaptığı Teşkilat’ın oyuncu kadrosunda;

Murat Yıldırım, Deniz Baysal Yurtcu, Gürkan Uygun, Turgut Tunçalp, Levent Can, Yunus Emre Yıldırımer, Serdar Yeğin, Ahmet Uğur Say, Ergün Metin, Seren Deniz, Yunus Narin, Atılay Uluışık, Cansu Büşra Tuman, Ebru Nil Aydın, Hande Dilan Hancı, Ela Naz Koçak rol alıyor.



#Teşkilat
#TRT 1
#Efkar
#Korkut
#Sacide
#Ömer
#70. bölüm
1 saat önce
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