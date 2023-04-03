TRT 1 ekranlarının sevilen dizilerinden Teşkilat dün akşam yeni bölümüyle ekran karşısına çıktı. Her hafta Pazar akşamı saat 20.00’de yayınlanan dizinin son bölümünde Ömer ve Efkar’ın ayrı ayrı attığı adımlar riskli bir çatışmanın fitilini ateşlerken içinde bulundukları durum herkes için tehlikeli bir hal alır. Hasan Atmaca meselesini kökten çözmek isteyen Hartley kimsenin onaylamadığı bir yola başvurur. Teşkilat 68. bölümü tek parça full izlemek ve 69. bölüm fragmanını izlemek için haberimize göz atabilirsiniz.