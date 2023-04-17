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Teşkilat 73. Bölüm Fragmanı

TRT 1 ekranlarının sevilen dizilerinden Teşkilat dün akşam yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Her hafta Pazartesi akşamı saat 20.00’de yayınlanan dizinin son bölümünde Efkar, ailesinden uzakta vatan borcunu ödemek için çabalarken aşina olduğu bir acıya şahit olur. Ömer ve Zehra geçmişe aralanan kapıdan artık adım atmışlardır fakat bu durumun kendilerine acı ve intikam duygularını beraberinde getireceğinden habersizdirler. Teşkilat 72. bölümü tek parça full TRT linkiyle izlemek ve 73. bölüm fragmanı için haberimize göz atabilirsiniz.

10:22 . 17/04/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Teşkilat 72. Bölüm Tek Parça FULL

Teşkilat 72. Bölüm Tek Parça FULL

TRT 1’de her hafta Pazartesi akşamı yayınlanan Teşkilat dizisinin 72. bölümü dizi severlerle buluştu. Dizinin son bölümüne, özetine ve fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz.

TEŞKİLAT 72. BÖLÜM ÖZETİ

Hartley, yaşadığı hezimetin ardından Siyah İnci’yi kontrol etmekte zorlanır. Zehra ve Ömer arasındaki bağın güçlenmesi Siyah İnci’nin intikam hırsını körükler. Namlunun ucunda olan Korkut’un ise Helen’e sunacağı teklif safları değiştirecektir.


Efkar, ailesinden uzakta vatan borcunu ödemek için çabalarken aşina olduğu bir acıya şahit olur. Ömer ve Zehra geçmişe aralanan kapıdan artık adım atmışlardır fakat bu durumun kendilerine acı ve intikam duygularını beraberinde getireceğinden habersizdirler…

TEŞKİLAT 72. BÖLÜM TEK PARÇA FULL

Teşkilat 72. bölüm tek parça full izlemek için

TEŞKİLAT 73. BÖLÜM FRAGMANI

Teşkilat 73. bölüm fragmanı için

TEŞKİLAT DİZİSİ OYUNCULARI

Murat Yıldırım, Deniz Baysal Yurtcu, Gürkan Uygun, Turgut Tunçalp, Levent Can, Yunus Emre Yıldırımer, Serdar Yeğin, Ahmet Uğur Say, Ergün Metin, Seren Deniz, Yunus Narin, Atılay Uluışık, Cansu Büşra Tuman, Ebru Nil Aydın, Hande Dilan Hancı, Ela Naz Koçak rol alıyor.



#Teşkilat
#TRT 1
#EFkar
#Ömer
#Zehra
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