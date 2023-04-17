TRT 1 ekranlarının sevilen dizilerinden Teşkilat’ın 70. bölümü dün akşam yayınlandı. Her Pazartesi akşamı saat 20.00’de yayınlanan dizinin yeni bölümünde Efkar’ın hayatta olduğunu gören Korkut büyük bir şok yaşar. Hasan Atmaca’nın yaşadığından habersiz olan Sacide’nin yası ise içini parçalar. Halit Başkan, Efkar ve Korkut’a teklifte bulunarak bir karar vermelerini ister. Bu zorlu karar, Efkar’ı tekrardan ailesinden ayırmanın eşiğine getirecektir. Teşkilat son bölümü TRT’de tek parça full izlemek ve 71. bölüm fragmanı için haberimize göz atabilirsiniz.