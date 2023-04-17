Teşkilat 72. Bölüm Tek Parça FULL
TRT 1’de her hafta Pazartesi akşamı yayınlanan Teşkilat dizisinin 72. bölümü dizi severlerle buluştu. Dizinin son bölümüne, özetine ve fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz.
TEŞKİLAT 72. BÖLÜM ÖZETİ
Hartley, yaşadığı hezimetin ardından Siyah İnci’yi kontrol etmekte zorlanır. Zehra ve Ömer arasındaki bağın güçlenmesi Siyah İnci’nin intikam hırsını körükler. Namlunun ucunda olan Korkut’un ise Helen’e sunacağı teklif safları değiştirecektir.
Efkar, ailesinden uzakta vatan borcunu ödemek için çabalarken aşina olduğu bir acıya şahit olur. Ömer ve Zehra geçmişe aralanan kapıdan artık adım atmışlardır fakat bu durumun kendilerine acı ve intikam duygularını beraberinde getireceğinden habersizdirler…
TEŞKİLAT 72. BÖLÜM TEK PARÇA FULL
TEŞKİLAT 73. BÖLÜM FRAGMANI
TEŞKİLAT DİZİSİ OYUNCULARI
Murat Yıldırım, Deniz Baysal Yurtcu, Gürkan Uygun, Turgut Tunçalp, Levent Can, Yunus Emre Yıldırımer, Serdar Yeğin, Ahmet Uğur Say, Ergün Metin, Seren Deniz, Yunus Narin, Atılay Uluışık, Cansu Büşra Tuman, Ebru Nil Aydın, Hande Dilan Hancı, Ela Naz Koçak rol alıyor.