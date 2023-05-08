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Teşkilat 75. Bölüm Fragmanı

TRT 1 ekranlarının sevilen dizilerinden Teşkilat yeni bölümüyle dün akşam izleyici karşısına çıktı. Her hafta Pazar akşamı saat 20.00’de yayınlanan dizinin son bölümünde Ömer’in deşifre olup ortadan kaybolmasıyla ekip dört koldan çalışmalara başlar. Hartley, Ömer üstünden bir oyun kurmayı planlayarak bu durumu lehine çevirmekte kararlıdır. Halit Başkan’la temas kuran Helen ise Hartley’in acımasızlığıyla sert biçimde karşılaşacaktır. Teşkilat 74. bölümü TRT linkiyle tek parça full izlemek ve 75. bölüm fragmanı için haberimize bakabilirsiniz.

09:30 . 8/05/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Teşkilat 74. Bölüm Tek Parça FULL

Teşkilat 74. Bölüm Tek Parça FULL

TRT 1’de her Pazar akşamı yayınlanan Teşkilat dizisinin 74. bölümü sevenleriyle buluştu. Teşkilat’ın bu bölümünde Sacide, Ömer’den haber alamadığı her saniye için endişelenirken, Ömer’i kurtarmak için sahada mücadele eden Efkar kendisini feda edecek bir hamle yapmak zorunda kalır. Dizinin son bölümüne, özetine ve fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz.

TEŞKİLAT 74. BÖLÜM ÖZETİ

Ömer’in deşifre olup ortadan kaybolmasıyla ekip dört koldan çalışmalara başlar. Hartley, Ömer üstünden bir oyun kurmayı planlayarak bu durumu lehine çevirmekte kararlıdır. Halit Başkan’la temas kuran Helen ise Hartley’in acımasızlığıyla sert biçimde karşılaşacaktır.

Sacide, Ömer’den haber alamadığı her saniye için endişelenirken, Ömer’i kurtarmak için sahada mücadele eden Efkar kendisini feda edecek bir hamle yapmak zorunda kalır. Siyah İnci’nin geçmişle ilgili kanıtlar sunması, Zehra’nın bilmediği gerçeklerle yüzleşmesini sağlayıp savaşın iyice kızışmasına neden olur.

TEŞKİLAT 74. BÖLÜM TEK PARÇA FULL TRT

Teşkilat 74. bölümü tek parça full izlemek için

TEŞKİLAT 75. BÖLÜM FRAGMANI


TEŞKİLAT OYUNCULARI

Yönetmenliğini Burak Arlıel’in yaptığı Teşkilat’ın oyuncu kadrosunda;

Murat Yıldırım, Deniz Baysal Yurtcu, Gürkan Uygun, Turgut Tunçalp, Levent Can, Yunus Emre Yıldırımer, Serdar Yeğin, Ahmet Uğur Say, Ergün Metin, Seren Deniz, Yunus Narin, Atılay Uluışık, Cansu Büşra Tuman, Ebru Nil Aydın, Hande Dilan Hancı, Ela Naz Koçak rol alıyor.





#Teşkilat
#TRT 1
#Ömer
#Efkar
#Halit Başkan
#Hartley
#Helen
1 saat önce
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