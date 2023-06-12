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Teşkilat 78. Bölüm Fragmanı

TRT 1 ekranlarının sevilen dizilerinden Teşkilat 77. bölümüyle dün akşam izleyici karşısına çıktı. Her hafta Pazar günü saat 20.00’de yayınlanan dizinin yeni bölümünde Hartley, intikamının zaferini kutlarken Ömer ise babasını kaybetmenin acısıyla baş etmeye çalışır. Hasan Atmaca’nın kahramanca vedası, Ömer’in üzüntüsünün bir nebze dinmesini sağlar. Teşkilat, terör saldırısında parmağı olan herkesi hedefe koyar. Öncesinde, ekibin yeni saha elemanı ile tanışma zamanı gelmiştir. Teşkilat 77. bölümü TABİİ linkiyle tek parça full izlemek ve 78. bölüm fragmanı için haberimize göz atabilirsiniz.

09:39 . 12/06/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Teşkilat 77. Bölüm Tek Parça Full (TABİİ İZLE)

Teşkilat 77. Bölüm Tek Parça Full (TABİİ İZLE)

TRT 1’in sevilen dizisi Teşkilat’ın 77. bölümü dün akşam yayınlandı. Dizinin bu bölümünde Ömer ve Zehra’nın yarım kalan aşkları tekrardan filizlenmeye başlar. Hartley, ezeli düşmanı Hasan Atmaca’dan kurtulduğunu sanarken unuttuğu bir şey vardır; ‘Atmaca’ yalnızca bir tane değildir! Teşkilat son bölüme, özetine ve yeni bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz.

TEŞKİLAT 77. BÖLÜM ÖZETİ

Hartley, intikamının zaferini kutlarken Ömer ise babasını kaybetmenin acısıyla baş etmeye çalışır. Hasan Atmaca’nın kahramanca vedası, Ömer’in üzüntüsünün bir nebze dinmesini sağlar.

Teşkilat, terör saldırısında parmağı olan herkesi hedefe koyar. Öncesinde, ekibin yeni saha elemanı ile tanışma zamanı gelmiştir.

Ömer ve Zehra’nın yarım kalan aşkları tekrardan filizlenmeye başlar. Hartley, ezeli düşmanı Hasan Atmaca’dan kurtulduğunu sanarken unuttuğu bir şey vardır; ‘Atmaca’ yalnızca bir tane değildir!

TEŞKİLAT 77. BÖLÜM TEK PARÇA FULL

Teşkilat 77. bölümü tek parça full izlemek için

TEŞKİLAT 78. BÖLÜM FRAGMANI

Teşkilatın 78. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığında erişmek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

Teşkilat 78. bölüm fragmanı için

TEŞKİLAT OYUNCULARI

Yönetmenliğini Burak Arlıel’in yaptığı Teşkilat’ın oyuncu kadrosunda;

Murat Yıldırım, Deniz Baysal Yurtcu, Gürkan Uygun, Turgut Tunçalp, Levent Can, Yunus Emre Yıldırımer, Serdar Yeğin, Ahmet Uğur Say, Ergün Metin, Seren Deniz, Yunus Narin, Atılay Uluışık, Cansu Büşra Tuman, Ebru Nil Aydın, Hande Dilan Hancı, Ela Naz Koçak rol alıyor.




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#Atmaca
#Ömer
42 dakika önce
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