Teşkilat 77. Bölüm Tek Parça Full (TABİİ İZLE)
TRT 1’in sevilen dizisi Teşkilat’ın 77. bölümü dün akşam yayınlandı. Dizinin bu bölümünde Ömer ve Zehra’nın yarım kalan aşkları tekrardan filizlenmeye başlar. Hartley, ezeli düşmanı Hasan Atmaca’dan kurtulduğunu sanarken unuttuğu bir şey vardır; ‘Atmaca’ yalnızca bir tane değildir! Teşkilat son bölüme, özetine ve yeni bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz.
TEŞKİLAT 77. BÖLÜM ÖZETİ
Hartley, intikamının zaferini kutlarken Ömer ise babasını kaybetmenin acısıyla baş etmeye çalışır. Hasan Atmaca’nın kahramanca vedası, Ömer’in üzüntüsünün bir nebze dinmesini sağlar.
Teşkilat, terör saldırısında parmağı olan herkesi hedefe koyar. Öncesinde, ekibin yeni saha elemanı ile tanışma zamanı gelmiştir.
Ömer ve Zehra’nın yarım kalan aşkları tekrardan filizlenmeye başlar. Hartley, ezeli düşmanı Hasan Atmaca’dan kurtulduğunu sanarken unuttuğu bir şey vardır; ‘Atmaca’ yalnızca bir tane değildir!
TEŞKİLAT 77. BÖLÜM TEK PARÇA FULL
TEŞKİLAT 78. BÖLÜM FRAGMANI
Teşkilatın 78. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığında erişmek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.
TEŞKİLAT OYUNCULARI
Yönetmenliğini Burak Arlıel’in yaptığı Teşkilat’ın oyuncu kadrosunda;
Murat Yıldırım, Deniz Baysal Yurtcu, Gürkan Uygun, Turgut Tunçalp, Levent Can, Yunus Emre Yıldırımer, Serdar Yeğin, Ahmet Uğur Say, Ergün Metin, Seren Deniz, Yunus Narin, Atılay Uluışık, Cansu Büşra Tuman, Ebru Nil Aydın, Hande Dilan Hancı, Ela Naz Koçak rol alıyor.