Teşkilat 77. Bölüm Tek Parça Full (TABİİ İZLE)

TRT 1 ekranlarının sevilen dizilerinden Teşkilat yeni bölümüyle dün akşam izleyici karşısına çıktı. Her hafta Pazar akşamı saat 20.00’de yayınlanan dizinin son bölümünde Ömer’in deşifre olup ortadan kaybolmasıyla ekip dört koldan çalışmalara başlar. Hartley, Ömer üstünden bir oyun kurmayı planlayarak bu durumu lehine çevirmekte kararlıdır. Halit Başkan’la temas kuran Helen ise Hartley’in acımasızlığıyla sert biçimde karşılaşacaktır. Teşkilat 74. bölümü TRT linkiyle tek parça full izlemek ve 75. bölüm fragmanı için haberimize bakabilirsiniz.