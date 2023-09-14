Teşkilat ne zaman başlıyor, hangi gün?
TRT 1 ekranlarında Pazar akşamları saat 20.00’de yayınlanan Teşkilat dizisi Haziran ayında sezon finali yapmıştı. 79. bölümüyle sezon finali yapan dizinin yeni sezonunun ne zaman başlayacağı sevenleri tarafından araştırılıyor. Peki, Teşkilat ne zaman başlayacak, hangi gün? İşte detaylar.
TEŞKİLAT NE ZAMAN BAŞLIYOR, HANGİ GÜN?
Teşkilat dizisi yeni sezon tarihi henüz açıklanmadı. Dizinin 4. sezonuyla Ekim ayının ilk haftasında ekranlara dönmesi bekleniyor.
TEŞKİLAT SON BÖLÜMDE NE OLDU?
TEŞKİLAT 79. BÖLÜM ÖZETİ
Aylar süren operasyonun ardından, ekip intikam ateşiyle dolan Francis’in David Hartley’in başaramadığı planını engellemek için zorlu bir mücadeleye hazırlanır. Teşkilat, hem düşmanları alt etmek hem de bu zorlu savaşı kazanmak için gücünü ve cesaretini kullanmak zorundadır.
Ömer ve Zehra, kaybettikleri yılları telafi etmek ve birlikte yeni bir başlangıç yapmanın eşiğindedir. Ancak çıktıkları bu yolda büyük bir fedakarlık yapmak zorunda kalacaklar. Her son, yeni bir başlangıcı karşılar. Teşkilat’ın sezon finali, gelecek sezonda daha da büyük heyecan ve sürprizlerle dolu bir maceranın kapısını aralayacak.
TEŞKİLAT OYUNCULARI
Başrollerini Murat Yıldırım ve Deniz Baysal Yurtcu’nun paylaştığı Teşkilat’ın oyuncu kadrosunda; Turgut Tunçalp, Levent Can, Yunus Emre Yıldırımer, Serdar Yeğin, Ahmet Uğur Say, Yunus Narin, Ebru Nil Aydın, Ela Naz Koçak