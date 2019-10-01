Testere Necmi hayatını kaybetti: Tarık Ünlüoğlu kimdir?

Ünlü oyuncu Tarık Ünlüoğlu 61 yaşında hayatını kaybetti. Usta oyuncu bir süredir tedavi görüyordu.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol alan Tarık Ünlüoğlu, geçtiğimiz ay akciğerlerinde sorun olduğu gerekçesiyle tedavi altına alınmıştı. Peki, usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi filmlerde oynadı? İşte tüm bu soruların yanıtları haberimizde.
Seni meşhur gülüşün ile hatırlayacağız Testere Necmi
Mekanın cennet olsun Tarık Ünlüoğlu pic.twitter.com/GJcY8URxfN
Seni meşhur gülüşün ile hatırlayacağız Testere Necmi
TARIK ÜNLÜOĞLU KİMDİR?
Tarık Ünlüoğlu, 1957 yılında İzmir'de doğdu. İzmir Namık Kemal Lisesi'nden mezun oldu. Ankara Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Opera bölümüne girdi ve bir yıl okuduktan sonra Konservatuvarın Tiyatro bölümüne geçti.
Ankara Devlet Tiyatrosu'nda 25 yıl görev yaptı. Daha sonra İstanbul Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu. Tarık Ünlüoğlu, Tiyatro oyunculuğunun yanı sıra sinema filmi ve dizilerde de oynadı aynı zamanda dublaj çalışmaları da yaptı.
Tiyatro
2005 - Uyarca : Friedrich Dürrenmatt - İstanbul Devlet Tiyatrosu
2003 - Taraf Tutmak : Ronald Harwood - İstanbul Devlet Tiyatrosu
1998 - Ziyaretçi : Éric-Emmanuel Schmitt - Ankara Devlet Tiyatrosu
1997 - Ateşle Oynayan : Nihat Asyalı - Ankara Devlet Tiyatrosu
1996 - Resimli Osmanlı tarihi : Turgut Özakman - Ankara Devlet Tiyatrosu
1995 - Martı : Anton Çehov - Ankara Devlet Tiyatrosu
1993 - Patlat Bir Shakespeare : Semih Sergen - Ankara Devlet Tiyatrosu
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1992 - Uyarca : Friedrich Dürrenmatt - Ankara Devlet Tiyatrosu
1989 - Yüzlerce Çiçek Birden Açtı : Tarık Buğra - Ankara Devlet Tiyatrosu
1988 - Fadik Kız : Orhan Asena - Ankara Devlet Tiyatrosu
1987 - Kılıç ve Ney : Turan Oflazoğlu - Ankara Devlet Tiyatrosu
1985 - Sırça Biblolar : Tennessee Williams - Ankara Devlet Tiyatrosu
1983 - Galile'nin Yaşamı : Bertolt Brecht - Ankara Sanat Tiyatrosu
1982 - Resimli Osmanlı Tarihi : Turgut Özakman - Ankara Sanat Tiyatrosu
1981 - Yunus Emre (oyun) : Recep Bilginer - Ankara Devlet Tiyatrosu
1980 - Kurban (oyun) : Güngör Dilmen - Ankara Devlet Tiyatrosu
1979 - Arturo Ui'nin Önlenebilir Yükselişi : Bertolt Brecht - Ankara Devlet Tiyatrosu
1978 - Eskicinin Tazesi : Federico Garcia Lorca - Ankara Devlet Tiyatrosu
1977 - Cimri : Moliere - Ankara Devlet Tiyatrosu
1977 - İki Kova Su : A.E.Gredianus' - Ankara Devlet Tiyatrosu
1976 - My Fair Lady : Alan Jay Lerner - Ankara Devlet Tiyatrosu
1973 - İstanbul Efendisi : Musahipzade Celal - Ankara Devlet Tiyatrosu
Filmleri ve dizileri
2014 - Ah Neriman (dizi)
2014 - Eyyvah Eyvah 3 (sinema)
2014 - Bir Yusuf Masalı (dizi)
2011-2013 - Avrupa Avrupa (dizi)
2011 - Sümela'nın Şifresi: Temel (sinema)
2011 - Eyyvah Eyvah 2 (sinema)
2011 - Berlin Kaplanı (sinema)
2009 - Aşkın İkinci Yarısı (sinema)
2008-2010 - Benim Annem Bir Melek (dizi)
2008 - Dalgakıran (dizi)
2007 - Kabadayı (sinema)
2007 - Benden Baba Olmaz (dizi)
2007 - Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacağım (sinema)
2006 - Umut Adası (sinema)
2006 - Bebeğim (dizi)
2005-2007 – Gümüş (dizi)
2003-2004 - Kurtlar Vadisi (dizi)
2001 - Nasıl Evde Kaldım (dizi)
1998 - Cumhuriyet (sinema)
1996 - Bir Erkeğin Anatomisi (sinema)
1983 - Kurt ve Kuzu (dizi)
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