TFF 2. Lig 19. hafta toplu sonuçları

TFF 2. Lig Beyaz Grup ve Kırmızı Grup'ta 19. hafta 2 maç dışında dün oynanan karşılaşmalarla sona erdi. İşte TFF 2. Lig toplu sonuçları şöyle:
Beyaz Grup 19. hafta maç sonuçları
Tarsus İdmanyurdu-İnegölspor: 1-1
Hes İlaç Afyonspor-Somaspor: 0-2
Bursaspor-Eşin Group Nazilli Belediyespor: 1-0
Sivas Belediyespor-Isparta 32: 0-0
Ankaraspor-Anagold 24Erzincanspor: 1-2
Çorum FK-Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor: 2-0
Kırmızı Grup 19. hafta maç sonuçları
Sarıyer-Teco Karacabey Belediyespor: 2-0
Serik Belediyespor-Etimesgut Belediyespor: 3-0
Uşakspor-İskenderunspor: 1-3
Kırşehir FK-GMG Kastamonuspor: 2-0
Kocaelispor-Ankara Demirspor: 2-4
Fethiyespor-Adıyaman FK: 1-1
Baynet İnşaat Balıkesirspor-Bitexen Vanspor: 0-3
Weecoins Kırklarelispor-1461 Trabzon FK: 1-2
Pazarspor-Zonguldak Kömürspor: 1-1