Özgün TFF 2 Lig 19 hafta toplu sonuçları
ÖZGÜN HABERLER

TFF 2. Lig 19. hafta toplu sonuçları

TFF 2. Lig Beyaz ve Kırmızı gruplarda 19. hafta müsabakaları 2 maç dışında tamamlandı. Beyaz Grupta Batman Petrolspor-Şanlıurfaspor maçı çıkan olaylar nedeniyle tatil edildi. Amed Sportif Faaliyetler-Menemen FK maçı ise saat 17.00'de başlayacak. İşte TFF 2. Lig Beyaz ve Kırmızı grup 18 Aralık Pazar maç sonuçları

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
TFF 2. Lig Beyaz ve Kırmızı grup maç sonuçları
TFF 2. Lig bu haftanın toplu sonuçları

TFF 2. Lig Beyaz Grup ve Kırmızı Grup'ta 19. hafta 2 maç dışında dün oynanan karşılaşmalarla sona erdi. İşte TFF 2. Lig toplu sonuçları şöyle:

Beyaz Grup 19. hafta maç sonuçları

Tarsus İdmanyurdu-İnegölspor: 1-1

Hes İlaç Afyonspor-Somaspor: 0-2

Bursaspor-Eşin Group Nazilli Belediyespor: 1-0

Sivas Belediyespor-Isparta 32: 0-0

Ankaraspor-Anagold 24Erzincanspor: 1-2

Çorum FK-Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor: 2-0

Kırmızı Grup 19. hafta maç sonuçları

Sarıyer-Teco Karacabey Belediyespor: 2-0

Serik Belediyespor-Etimesgut Belediyespor: 3-0

Uşakspor-İskenderunspor: 1-3

Kırşehir FK-GMG Kastamonuspor: 2-0

Kocaelispor-Ankara Demirspor: 2-4

Fethiyespor-Adıyaman FK: 1-1

Baynet İnşaat Balıkesirspor-Bitexen Vanspor: 0-3

Weecoins Kırklarelispor-1461 Trabzon FK: 1-2

Pazarspor-Zonguldak Kömürspor: 1-1



Bugün hangi maçlar var? 19 Aralık Pazartesi günün maçları
ÖZGÜN
Bugün hangi maçlar var? 19 Aralık Pazartesi günün maçları
TSKnın yeni gücü

TSK'nın yeni gücü

Sadece sayılı ülkede var: Dakikada altı atış yapıyor.
Yaşadığınız şehrin nüfusu kaç?

Yaşadığınız şehrin nüfusu kaç?

TÜİK rakamları güncelledi: İl il belli oldu.
Altılı masada bulunan genel başkanların durumunu CHPye yakınlığı ile bilinen gazeteci Özlem Gürses açıkladı: Beraber yönetmek istemiyorlar

​Dünya Kupası iki yılda bir düzenlenebilir.

Herkes para kazanmak için topluyordu: Artık dokunamayacaklar.

​MSB duyurdu: Türkiye'ye sızmaya çalışıyordu.

​TÜİK açıkladı: Anne babaların en çok tercih ettiği adlar belli oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.