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İkinci transfer döneminde süre uzatıldı

Süper Lig'de ikinci transfer ve tescil döneminin 12 Ocak 2023 tarihinde başlayıp, 8 Şubat 2023 tarihinde sona ermişti. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), transfer dönemini bir kez daha uzattı. Buna göre, 2022-2023 sezonu ikinci transfer ve tescil döneminin 5 Mart Pazar gününe kadar uzatıldı. TFF daha önce ara transfer döneminin 18 Şubat'a ertelendiğini açıklamıştı.

08:36 . 19/02/2023 Pazar
Yeni Şafak
Ara transfer dönemi ne zaman bitecek?

Ara transfer dönemi ne zaman bitecek?

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, "Federasyonumuzun talebi ve FIFA'nın onayı ile 2022-2023 İkinci Transfer ve Tescil Dönemi 5 Mart 2023 tarihine kadar uzatılmıştır." ifadeleri yer aldı.

TFF yaptığı açıklamada, “Federasyonumuz tarafından 06 Şubat 2023 tarihinde FIFA'ya yapılan resmi başvurumuz bugün itibarıyla onaylanarak, 2022-2023 futbol sezonu ikinci transfer ve tescil dönemi 18 Şubat 2023 tarihine kadar uzatılmıştır. Kamuoyunun bilgilerine sunarız.” açıklamasını yapmıştı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından, 2022-2023 futbol sezonunda birinci transfer ve tescil döneminin 17 Haziran 2022 tarihinde başlayıp, 8 Eylül 2022 tarihinde sona ermişti. Süper Lig'de ikinci transfer ve tescil döneminin ise 12 Ocak 2023 tarihinde başlayıp, 8 Şubat 2023 tarihinde sona ereceği açıklanmıştı.




#ara transfer dönemi
#süper lig
#tff
9 dakika önce
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İkinci transfer döneminde süre uzatıldı
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