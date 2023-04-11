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TFF 3. Lig'de 28. hafta karşılaşmaları yarın yapılacak

Türkiye Futbol Federasyonu TFF 3. Lig haftanın fikstürünü yayınlandı. TFF 3. Lig 1, 2 ve 3. Grup'ta 28. hafta karşılaşmalarının tamamı yarın oynanacak. Peki TFF 3. Lig’de bu hafta hangi maçlar var? İşte haftanın maçları.

12:07 . 11/04/2023 Salı
Yeni Şafak
TFF 3. Lig’de bu hafta hangi maçlar var?

TFF 3. Lig’de bu hafta hangi maçlar var?

TFF 3. Lig 1, 2 ve 3. Grup'ta 28. hafta karşılaşmalarının tamamı yarın oynanacak.

TFF 3. LİG’DE BU HAFTA HANGİ MAÇLAR VAR?

12 NİSAN ÇARŞAMBA

1. Grup

13.00 İDAŞ Çatalcaspor-Karbel Karaköprü Belediyespor (Çatalca İzzettin)

15.00 Belediye Kütahyaspor-1922 Konyaspor (Dumlupınar)

15.00 BC Group Ağrı 1970-Eskişehirspor (Vali Lütfü Yiğenoğlu)

15.00 52 Orduspor FK-Hacettepe 1945 (Yeni Ordu)

15.00 Amasyaspor-Karşıyaka (12 Haziran)

15.00 Nevşehir Belediyespor-Edirnespor (Nevşehir Gazi)

15.00 Exenpay Yeni Mersin İdmanyurdu-Gema Polimer Şile Yıldızspor (Mersin)

15.00 Entegre Solar Elazığspor-Belediye Derincespor (Elazığ Doğukent)

15.00 Yomraspor-1954 Kelkit Belediyespor (Yomra İlçe)

2. Grup

15.00 Gümüşhane Sportif Faaliyetler-Bayrampaşaspor (Gümüşhane Yenişehir)

15.00 Kuşadasıspor-Karaman FK (Kuşadası Özer Türk)

15.00 Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Yeşilyurt Ofspor (Başpınar)

15.00 Ayvalıkgücü Belediyespor-Alagöz Holding Iğdır FK (Ayvalık Hüsnü Uğural)

15.00 Ergene Velimeşespor-Orduspor 1967 (Mustafa Kemal Atatürk)

15.00 Amberçay Eynesil Belediyespor-Turgutluspor (Eynesil İlçe)

15.00 Kınay Bulvarspor-Darıca Gençlerbirliği (Bulvar Mimar Kubilay Köse)

15.00 Armoni Alanya Kestelspor-23 Elazığ FK (Alanya Milli Egemenlik)

3. Grup

14.00 Fatsa Belediyespor-Büyükçekmece Tepecikspor (Fatsa İlçe)

15.00 68 Aksaray Belediyespor-Kepez Belediyespor (Dağılgan)

15.00 Bergama Belediyespor-Bursa Yıldırımspor (Bergama 14 Eylül)

15.00 Beyoğlu Yeniçarşı-Efeler 09 (Beyoğlu)

15.00 Siirt İl Özel İdare-Merkür Holding Erbaaspor (Siirt Atatürk)

15.00 Artvin Hopaspor-Muş 1984 Muşspor (Hopa İlçe)

15.00 Niğde Anadolu FK-Akhisarspor (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Kampüs)


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