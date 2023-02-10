Yeni Malatyaspor Başkanı Ahmet Yaman, "

Durumumuz içler acısı, şehrimiz bir hayalet şehre dönüştü. Buradan cenazelerimizi daha yeni taşıyoruz. Yardımları, ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya çalışıyoruz. Çadır ve konteyner ihtiyacımız var