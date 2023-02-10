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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor ligden çekildi

Ülkemizde meydana gelene Kahramanmaraş Pazarcık merkezli deprem beraberinde Malatya dahil 10 ilde de can ve mal kaybına neden oldu. Hatay’da yaşanan büyük yıkım sonrası Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Hatayspor geçtiğimiz günlerde ligden çekilme kararı almıştı. Hatayspor’un ardından ligden çekilme kararı alan ikinci takımda Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor oldu. İşte detaylar.

17:25 . 10/02/2023 Cuma
Yeni Şafak
Yeni Malatyaspor ligden çekildi mi?

Yeni Malatyaspor ligden çekildi mi?

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Yeni Malatyaspor'un ligden çekildiğini, çekilmek isteyen Adanaspor'un ise resmi başvurusunu beklediklerini duyurdu.

TFF BAŞKANI YENİ MALATYASPOR’UN LİGDEN ÇEKİLDİĞİNİ DUYURDU

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Yeni Malatyaspor'un ligden çekildiğini, çekilmek isteyen Adanaspor'un ise resmi başvurusunu beklediklerini duyurdu.

Yeni Malatyaspor Başkanı Ahmet Yaman, "
Durumumuz içler acısı, şehrimiz bir hayalet şehre dönüştü. Buradan cenazelerimizi daha yeni taşıyoruz. Yardımları, ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya çalışıyoruz. Çadır ve konteyner ihtiyacımız var
" diyerek ligden çekildiklerini duyurdu.

Malatya'da yıkılan binanın enkazında kalan Yeni Malatyaspor'un kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan hayatını kaybetmişti.




#Yeni Malatyaspor
#Spor Toto 1. Lig
#deprem
#Ahmet Yaman
1 saat önce
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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor ligden çekildi
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