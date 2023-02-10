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Yeni Malatyaspor ligden çekildi mi?
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Yeni Malatyaspor'un ligden çekildiğini, çekilmek isteyen Adanaspor'un ise resmi başvurusunu beklediklerini duyurdu.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Yeni Malatyaspor'un ligden çekildiğini, çekilmek isteyen Adanaspor'un ise resmi başvurusunu beklediklerini duyurdu.
Malatya'da yıkılan binanın enkazında kalan Yeni Malatyaspor'un kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan hayatını kaybetmişti.