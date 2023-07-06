Bugün itibariyle App Store ve Google Play’de kullanıcılarla buluşan Threads, tüm dünyada büyük ilgi topladı. Elon Musk’ın Twitter’ı satın aldıktan sonra getirdiği tartışmalı yeniliklerle milyonlarca kullanıcı alternatif bir platform arayışına geçti. Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta’nın yeni sosyal medya platformu Threads, iki saat için 2 milyon üyeye ulaşarak Twitter’e rakip olabileceğini gösterdi. Yaşanan gelişmeler sonrası kullanıcılar Threads ve Twitter arasındaki farkları araştırma başladı. Peki, Threads ve twitter arasındaki fark nedir? İşte detaylar.