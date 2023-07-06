Threads indirme sayısı kaç oldu?
Threads, insanların herhangi bir konu hakkında duygu ve düşüncelerini paylaşabilmesini sağlıyor. Kullanıcıların yaşanan gelişmelerden kolayca haberdar olabilmesine imkân tanıyan uygulamada tıpkı Twitter'daki gibi takipçi sistemi de bulunuyor. Bu sayede paylaştığı içerikleri beğendiğiniz hesapları takip edebilirsiniz.
Threads’ı kaç kişi indirdi?
Instagram'a bağlı Threads uygulaması, 100'den fazla ülkede kullanıma girdi. Uygulamada ilk 4 saat içerisinde 5 milyondan fazla kişi hesap açtı.
Threads Nasıl Kullanılır?
Threads uygulamasını indirin.
Uygulamayı açın.
"Instagram ile Giriş Yap" seçeneğini seçin.
Instagram hesap bilgilerinizi girin.
"Giriş yap" butonuna basın.
"Instagram'dan aktar" seçeneğini seçin.
"Herkese açık profil" veya "Gizli profil" seçeneğine dokunun.
Listeden istediğiniz hesapları takip edin.
"Threads'e Katıl" butonuna basın.
Kalp simgesinin solundaki simgeye dokunarak paylaşım yapabilirsiniz.
Threads özellikleri neler?
Instagram hesabı ile giriş yapabilme ve profil bilgilerini aktarma
Instagram'daki kullanıcı adını koruyarak kullanabilme
Yazılı formatta paylaşım yapma imkanı
Maksimum 500 karakter sınırı,
Yapılan paylaşıma fotoğraf ya da video ekleyebilme
Yapılan paylaşımı Instagram Hikayeler'de paylaşabilme
Zincir oluşturabilme
Paylaşımları beğenebilme
Paylaşımları yeniden paylaşabilme (Retweet)
Paylaşımlara yorumda bulunabilme (Reply)
Başka bir kullanıcıyı paylaşıma etiketleyebilme (@mention)