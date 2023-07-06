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Threads’ı indirenlerin sayısı açıklandı: 4 saatte 5 milyonu aştı

Instagram hesabı ile giriş yapabilme ve profil bilgilerini aktarma özelliğine sahip Threads’te, Twitter’da olduğu gibi yazılı mesajların yanı sıra linkler, fotoğraflar ve videolar paylaşılabiliyor. META'nın Threads uygulaması, Avrupa Birliği ülkeleri hariç 100'den fazla ülkede kullanıma girdi. Zuckerberg, uygulamaya 4 saat içerisinde 5 milyondan fazla kişinin katıldığını duyurdu. Peki Threads nasıl kullanılır? Threads hangi özelliklere sahip?

15:46 . 6/07/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Threads indirme sayısı kaç oldu?

Threads indirme sayısı kaç oldu?

Threads, insanların herhangi bir konu hakkında duygu ve düşüncelerini paylaşabilmesini sağlıyor. Kullanıcıların yaşanan gelişmelerden kolayca haberdar olabilmesine imkân tanıyan uygulamada tıpkı Twitter'daki gibi takipçi sistemi de bulunuyor. Bu sayede paylaştığı içerikleri beğendiğiniz hesapları takip edebilirsiniz.

Threads’ı kaç kişi indirdi?

Instagram'a bağlı Threads uygulaması, 100'den fazla ülkede kullanıma girdi. Uygulamada ilk 4 saat içerisinde 5 milyondan fazla kişi hesap açtı.

Threads Nasıl Kullanılır?

Threads uygulamasını indirin.

Uygulamayı açın.

"Instagram ile Giriş Yap" seçeneğini seçin.

Instagram hesap bilgilerinizi girin.

"Giriş yap" butonuna basın.

"Instagram'dan aktar" seçeneğini seçin.

"Herkese açık profil" veya "Gizli profil" seçeneğine dokunun.

Listeden istediğiniz hesapları takip edin.

"Threads'e Katıl" butonuna basın.

Kalp simgesinin solundaki simgeye dokunarak paylaşım yapabilirsiniz.

Threads özellikleri neler?

Instagram hesabı ile giriş yapabilme ve profil bilgilerini aktarma

Instagram'daki kullanıcı adını koruyarak kullanabilme

Yazılı formatta paylaşım yapma imkanı

Maksimum 500 karakter sınırı,

Yapılan paylaşıma fotoğraf ya da video ekleyebilme

Yapılan paylaşımı Instagram Hikayeler'de paylaşabilme

Zincir oluşturabilme

Paylaşımları beğenebilme

Paylaşımları yeniden paylaşabilme (Retweet)

Paylaşımlara yorumda bulunabilme (Reply)

Başka bir kullanıcıyı paylaşıma etiketleyebilme (@mention)


#Threads kullanıcı sayısı
#Threads
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Threads’ı indirenlerin sayısı açıklandı: 4 saatte 5 milyonu aştı