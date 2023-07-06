|
Özgün

Threads nasıl okunur? Threads telaffuzu nasıl yapılır?

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta’nın yeni uygulaması Threads, dünya genelinde büyük yankı uyandırdı. App Store ve Google Play’de yayınlanmasının ardından kısa sürede milyonlarca kullanıcıya ulaşan Threads, özellikleriyle Twitter’a meydan okudu. Kullanıcılar Threads hakkında birçok şeyi merak ederken okunuşunu ve nasıl telaffuz edildiğini de merak ediyor. Peki Threads nasıl okunur? İşte sorunun cevabı.

16:14 . 6/07/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Threads nasıl okunur? Threads telaffuzu nasıl yapılır?

Threads nasıl okunur? Threads telaffuzu nasıl yapılır?

Uzun süredir geliştirme aşamasında olan Threads bugün kullanıcılarla buluştu. İlk günden milyonlarca üyelik alan Threads, şimdiden beğenileri kazanırken nasıl okunduğu da kullanıcılar arasında tartışma konusu oldu. Peki Threads nasıl okunur? İşte detaylar.

THREADS NASIL OKUNUR, NASIL TELAFFUZ EDİLİR?

"Threads" kelimesi, İngilizce bir kelime olduğu için "th-redz" şeklinde okunur.

"Threads" kelimesinin "telaffuzu" Türkçe olarak "tredz" şeklindedir.

Telafuzunun doğru bir şekilde yapılabilmesi için "th" sesinin Türkçe'deki "t" veya "s" sesiyle karıştırılmamasına dikkat etmek önemlidir. "th" sesi, İngilizce'de yaygın olarak bulunan bir sestir ve dişlerin arasında üfleyerek oluşturulur. Bu sesi yapmak için dilin ucu üst dişlerin arasına yerleştirilir ve hafifçe üfleme yapılırken dil geri çekilir.

Eğer "Threads" kelimesini Türkçe konuşurken telaffuz etmek isterseniz, "tredz" şeklinde söyleyebilirsiniz.



#Threads
#Instagram
#Mark Zuckerberg
#Elon Musk
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Son dakika: Emekli maaşına ilave zam yolda