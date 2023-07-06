Threads nasıl okunur? Threads telaffuzu nasıl yapılır?

Uzun süredir geliştirme aşamasında olan Threads bugün kullanıcılarla buluştu. İlk günden milyonlarca üyelik alan Threads, şimdiden beğenileri kazanırken nasıl okunduğu da kullanıcılar arasında tartışma konusu oldu. Peki Threads nasıl okunur? İşte detaylar.

Telafuzunun doğru bir şekilde yapılabilmesi için "th" sesinin Türkçe'deki "t" veya "s" sesiyle karıştırılmamasına dikkat etmek önemlidir. "th" sesi, İngilizce'de yaygın olarak bulunan bir sestir ve dişlerin arasında üfleyerek oluşturulur. Bu sesi yapmak için dilin ucu üst dişlerin arasına yerleştirilir ve hafifçe üfleme yapılırken dil geri çekilir.