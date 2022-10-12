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THY Euroleague maçları yarın 4 karşılaşma ile başlayacak

THY Euroleague’de 2. hafta yarın oynanacak 4 karşılaşma ile başlayacak. Haftanın açılış maçlarında Efes deplasmanda Fransız takımı Monaco ile mücadele edecekken, Kızılyıldız da Panathinaikos’u konuk edecek. İşte THY Euroleague Lig maç programı-fikstür ve puan durumu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
THY Euroleague maçları ne zaman saat kaçta?
THY Euroleague fikstür

Euroleague’in 2. haftasında heyecan yarın ve 14 Ekim Cuma oynanacak müsabakalarla yaşanacak. Haftanın açılış maçlarında Efes deplasmanda Fransız takımı Monaco ile mücadele edecekken, Kızılyıldız da Panathinaikos’u ağırlayacak. Bu hafta Fenerbahçe de evinde İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv ile karşı karşıya gelecek. Hafta Valencia Basket ile ASVEL arasında oynanacak müsabaka ile sona erecek.

THY Euroleague Lig maç fikstür

THY Euroleague 2. haftasının programı şöyle:

Euroleague yarın kimin maçı var maç saat kaçta?

  1. 20.00 Kızılyıldız - Panathinaikos
  2. 20.00 AS Monaco - Anadolu Efes
  3. 21.30 Virtus Bologna - Bayern Münih
  4. 21.30 Barcelona - Real Madrid

14 Ekim Cuma kimin maçı var?

  1. 21.00 Olympiakos - Zalgiris Kaunas
  2. 21.00 Fenerbahçe - Maccabi Tel Aviv
  3. 21.30 Baskonia - Partizan
  4. 21.30 Olimpia Milano - ALBA Berlin
  5. 21.45 Valencia Basket - ASVEL

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