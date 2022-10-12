THY Euroleague maçları yarın 4 karşılaşma ile başlayacak

Euroleague’in 2. haftasında heyecan yarın ve 14 Ekim Cuma oynanacak müsabakalarla yaşanacak. Haftanın açılış maçlarında Efes deplasmanda Fransız takımı Monaco ile mücadele edecekken, Kızılyıldız da Panathinaikos’u ağırlayacak. Bu hafta Fenerbahçe de evinde İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv ile karşı karşıya gelecek. Hafta Valencia Basket ile ASVEL arasında oynanacak müsabaka ile sona erecek.
THY Euroleague Lig maç fikstür
THY Euroleague 2. haftasının programı şöyle:
Euroleague yarın kimin maçı var maç saat kaçta?
- 20.00 Kızılyıldız - Panathinaikos
- 20.00 AS Monaco - Anadolu Efes
- 21.30 Virtus Bologna - Bayern Münih
- 21.30 Barcelona - Real Madrid
14 Ekim Cuma kimin maçı var?
- 21.00 Olympiakos - Zalgiris Kaunas
- 21.00 Fenerbahçe - Maccabi Tel Aviv
- 21.30 Baskonia - Partizan
- 21.30 Olimpia Milano - ALBA Berlin
- 21.45 Valencia Basket - ASVEL