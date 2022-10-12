THY Euroleague maçları yarın 4 karşılaşma ile başlayacak

Euroleague’in 2. haftasında heyecan yarın ve 14 Ekim Cuma oynanacak müsabakalarla yaşanacak. Haftanın açılış maçlarında Efes deplasmanda Fransız takımı Monaco ile mücadele edecekken, Kızılyıldız da Panathinaikos’u ağırlayacak. Bu hafta Fenerbahçe de evinde İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv ile karşı karşıya gelecek. Hafta Valencia Basket ile ASVEL arasında oynanacak müsabaka ile sona erecek.

THY Euroleague Lig maç fikstür

THY Euroleague 2. haftasının programı şöyle:

Euroleague yarın kimin maçı var maç saat kaçta?

20.00 Kızılyıldız - Panathinaikos 20.00 AS Monaco - Anadolu Efes 21.30 Virtus Bologna - Bayern Münih 21.30 Barcelona - Real Madrid

14 Ekim Cuma kimin maçı var?

21.00 Olympiakos - Zalgiris Kaunas 21.00 Fenerbahçe - Maccabi Tel Aviv 21.30 Baskonia - Partizan 21.30 Olimpia Milano - ALBA Berlin 21.45 Valencia Basket - ASVEL

ÖZGÜN ÖZET | PSG Benfica: 1-1











