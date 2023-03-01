THY Euroleague’de bu hafta hangi maçlar var?
THY Euroleague’de 26. hafta yarın oynanacak 5 karşılaşma ile başlayacak. Bu hafta A.Efes, Yunan ekibi Panathinaikos’a konuk olacak. Fenerbahçe de evinde İtalyan temsilcisi Virtus Bologna ile mücadele edecek.
THY EUROLEAGUE’DE BU HAFTA HANGI MAÇLAR VAR?
2 MART PERŞEMBE
21.00 Bayern Münih - Kızılyıldız
21.00 Barcelona - Zalgiris Kaunas
22.00 Panathinaikos - A.Efes
23.00 Partizan - ALBA Berlin
23.00 Monaco - Maccabi Tel Aviv
3 MART CUMA
20.45 Fenerbahçe Beko - Virtus Bologna
22.00 ASVEL - Real Madrid
22.30 Baskonia - Valencia Basket
22.30 Olimpia Milano - Olympiakos