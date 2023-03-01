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THY Euroleague’de 26. hafta heyecanı

THY Euroleague’in 26. haftası yarın ve 3 Mart Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Euroleague’de hafta yarınki 5 mücadele ile başlayacak. Euroleague’de Olympiakos haftaya lider başlayacak. Yunan ekibini, Real Madrid ile Barcelona takip ediyor. Ligde Fenerbahçe 4. sırada yer alırken, Efes de 11. sırada bulunuyor. Ligin son basamağında ise ALBA Berlin var. Peki THY Euroleague’de bu hafta hangi maçlar var? İşte haftanın programı.

11:02 . 1/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
THY Euroleague’de bu hafta hangi maçlar var?

THY Euroleague’de bu hafta hangi maçlar var?

THY Euroleague’de 26. hafta yarın oynanacak 5 karşılaşma ile başlayacak. Bu hafta A.Efes, Yunan ekibi Panathinaikos’a konuk olacak. Fenerbahçe de evinde İtalyan temsilcisi Virtus Bologna ile mücadele edecek.

THY EUROLEAGUE’DE BU HAFTA HANGI MAÇLAR VAR?

2 MART PERŞEMBE

21.00 Bayern Münih - Kızılyıldız

21.00 Barcelona - Zalgiris Kaunas

22.00 Panathinaikos - A.Efes

23.00 Partizan - ALBA Berlin

23.00 Monaco - Maccabi Tel Aviv

3 MART CUMA

20.45 Fenerbahçe Beko - Virtus Bologna

22.00 ASVEL - Real Madrid

22.30 Baskonia - Valencia Basket

22.30 Olimpia Milano - Olympiakos




#THY Euroleague
#basketbol
#Fenerbahçe
#Anadolu Efes
#Barcelona
32 dakika önce
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THY Euroleague’de 26. hafta heyecanı
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