THY Kazakistan seferleri iptal mi edildi?

Türk Hava Yolları, iç karışıklığın devam ettiği Kazakistan'a yaptığı tüm yolcu seferlerini 9 Ocak'a kadar iptal etti.Kazakistan, doğal gaz fiyatlarına zam yapılmasıyla patlak veren protestolar devam ediyor. Olağanüstü hal (OHAL) uygulamasının yürürlükte olduğu ülkede, güvenlik güçlerinin şiddet olaylarını bastırmaya yönelik başlattığı operasyonlar sürüyor.

KAZAKİSTAN'DA SON DURUM NE?

Kazakistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde yasal düzenin yeniden sağlanması, suçluların ve yağmacıların gözaltına alınması, işgal edilen binaların boşaltılması ve stratejik binaların güvenliğinin sağlanmasıyla ilgili çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Nur Sultan, Şımkent, Akmola, Kızılorda, Pavlodar, Batı Kazakistan ve Türkistan bölgelerinde durumun istikrarlı olduğu ifade edilen açıklamada, silahlı şahıslar tarafından bir dizi devlet binasını, finansal kurumların, televizyon kanallarının, ticari binaların ele geçirildiği ve kısmen yağmalandığı Almatı'da şiddet olaylarının devam ettiği aktarıldı. Açıklamada, Aktöbe, Atırau, Batı Kazakistan, Mangistau bölgelerinde birkaç karayolu ve 1 demiryolunun trafiğe kapatıldığı dile getirildi.