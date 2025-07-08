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TOBB Nefes Kredisi başvuruları başladı: Nefes kredisi başvurusu hangi bankalardan yapılıyor? Başvurularda dolandırıcılığa dikkat

TOBB Nefes Kredisi başvuruları başladı: Nefes kredisi başvurusu hangi bankalardan yapılıyor? Başvurularda dolandırıcılığa dikkat

18:338/07/2025, الثلاثاء
AA
Yeni Şafak
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TOBB Nefes Kredisi başvuruları başladı
TOBB Nefes Kredisi başvuruları başladı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB), Nefes Kredisi'ne başvurular belirli bankalar üzerinden gerçekleştiriliyor. Nefes kredisi başvurusunda bulunacak olanlar açıklanan bankalar üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilecek. TOBB, başvuruların sadece belirtilen bankalar üzerinden yapılmasını ve dolandırıcılığa karşı dikkatli olunması gerektiğini paylaştı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, TOBB'un KOBİ'lere destek olmak için yeniden başlattığı Nefes Kredisi'ne başvurular alınmaya başlandı. Bu kapsamda TOBB'a bağlı oda-borsa üyesi şirketler,
TOBB Nefes Kredisi başvurularını Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Akbank, Yapı Kredi, Denizbank ve Ziraat Katılım şubelerinden yapabilecek.

Kredi Garanti Fonu öz kaynak desteğiyle, bu kredilere yüzde 80 kefalet sağlayacak. Söz konusu krediden bir firma, azami 2,5 milyon lira kullanabilecek. Krediler 6 ay ödemesiz şekilde azami 36 ay vadeli olacak.


TOBB'dan dolandırıcılık uyarısı

Öte yandan, TOBB'un sosyal medya hesabından da konuya ilişkin paylaşım yapıldı. TOBB Nefes Kredisi'ne ilişkin başvuruların sadece belirtilen bankalardan yapılması gerektiğine işaret edilen paylaşımda, söz konusu bankalar dışında herhangi bir internet sitesinden veya mobil uygulamadan başvuru yapılamayacağı vurgulandı.

Paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Bu tür dolandırıcılık yöntemlerine karşı dikkatli olunmasını, TOBB Nefes Kredisi ile hiçbir bağlantısı olmayan yanıltıcı içeriklere itibar edilmemesini önemle rica ederiz."

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