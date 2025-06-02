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Togg Haziran ayı kampanyası duyuruldu: 400 bin TL12 ay sıfır faiz fırsatı

Togg Haziran ayı kampanyası duyuruldu: 400 bin TL12 ay sıfır faiz fırsatı

23:122/06/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Togg Haziran kampanyası belli oldu
Togg Haziran kampanyası belli oldu

Türkiye'nin otomobili Togg için Haziran ayı kampanyasının detayları belli oldu. Elektrikli otomobil piyasasında satış rekorları kıran ve faizsiz ödeme seçenekleriyle büyük ilgi gören Togg T10X'te 400 bin TL'ye 12 ay sıfır faiz fırsatının bu ay da devam ettiği açıklandı. İşte ödeme koşulları.

Elektrikli otomobiller arasında en çok tercih edilen modellerden olan Togg T10X modeli için sunulan yeni finansman destekleri belli oldu. Geçtiğimiz dönemlerde olduğu gibi sıfır faiz uygulamasının devam ettiği Togg'da Haziran ayında otomobile sahip olmak isteyenler için 48 ay vadeye kadar ödeme seçenekleri yer alıyor. İşte Togg'un Haziran kampanyasının detayları.


FAİZSİZ KREDİ AVANTAJI

Togg T10X V2 almak isteyenler için 400 bin lira kredi, 12 ay vade, sıfır faiz oranıyla aylık ödemesi 33 bin 333 lira, 1 milyon lira kredi, 48 ay vade, yüzde 3.25'ten başlayan faiz oranlarıyla aylık ödemesi 48 bin 968 lira oluyor.


KİRALAR GİBİ TOGG SAHİBİ DE OLABİLİRSİNİZ

1.5 milyon lira kredi ile 48 ay vadede, yüzde 3.3 faiz oranıyla Togg almak isteyenler de ayda 64 bin 561 lira ödeyerek T10X V2'ye sahip olabiliyor.


TOGG HAZİRAN KAMPANYASI DUYURULDU

Togg, resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu açıklamalara yer verildi;


Yaza Togg T10X ile merhaba deyin. Sınırlı sayıda T10X’te geçerli Haziran ayı finansman desteğiyle siparişinizi oluşturmak ve 60.000’i aşkın kullanıcımızla birlikte T10X ailesine katılmak için Trumore’u indirin.




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