TOGG'dan büyük sürpriz: Kenan İmirzalıoğlu reklam filminde

Ünlü oyuncu, TOGG'un yeni modeli T10F'nin tanıtımı kapsamında hazırlanan reklam filmi için önümüzdeki haftalarda kamera karşısına geçmesi bekleniyor. İmirzalıoğlu ile TOGG arasındaki görüşmelerin yaklaşık üç ay önce başladığı ve kısa süre önce anlaşma sağlandığı bildirildi.

Deli Yürek, Ezel, Karadayı gibi yapımlarda rol alan ve bir dönem 'Kim Milyoner Olmak İster' programında sunuculuk yapan Kenan İmirzalıoğlu çok özel bir anlaşmaya imza attı. İmirzalıoğlu'nun önümüzdeki haftalarda TOGG'un yeni modeli olan T10F'nin reklam çekimi için kamera karşısına geçeceği öğrenildi.