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TOGG'dan büyük sürpriz: Kenan İmirzalıoğlu reklam filminde

TOGG'dan büyük sürpriz: Kenan İmirzalıoğlu reklam filminde

23:3012/05/2025, Pazartesi
G: 13/05/2025, Salı
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TOGG'un yeni reklam yüzü Kenan İmirzalıoğlu oldu
TOGG'un yeni reklam yüzü Kenan İmirzalıoğlu oldu

Kenan İmirzalıoğlu, Türkiye'nin yerli ve milli otomobil markası TOGG'un yeni reklam yüzü oldu. TOGG'un resmi X hesabından yapılan paylaşımda 'Yüz tanıma başarılı.' Hoş geldin 'Kenan İmirzalıoğlu' mesajı paylaşıldı.

Ünlü oyuncu, TOGG'un yeni modeli T10F'nin tanıtımı kapsamında hazırlanan reklam filmi için önümüzdeki haftalarda kamera karşısına geçmesi bekleniyor. İmirzalıoğlu ile TOGG arasındaki görüşmelerin yaklaşık üç ay önce başladığı ve kısa süre önce anlaşma sağlandığı bildirildi.

Deli Yürek, Ezel, Karadayı gibi yapımlarda rol alan ve bir dönem 'Kim Milyoner Olmak İster' programında sunuculuk yapan Kenan İmirzalıoğlu çok özel bir anlaşmaya imza attı. İmirzalıoğlu'nun önümüzdeki haftalarda TOGG'un yeni modeli olan T10F'nin reklam çekimi için kamera karşısına geçeceği öğrenildi.


İşte TOGG'un Kenan İmirzalıoğlu'yla çekilen yeni reklam filmi:

Kenan İmirzalıoğlu, TOGG'un yeni reklam yüzü oldu

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