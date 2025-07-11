Tohum desteği başvurularında son gün belli oldu: İşte çiftçi tohum destekleri başvuru tarihi ve ödeme bilgileri

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ve ilgili Tarım ve Orman Müdürlükleri'nin temmuz ayının sonuna kadar farklı tarımsal desteklere ilişkin yeni bilgilendirmelerde bulunması bekleniyor. Üreticilere sağlanacak olan desteklerin detayları ve başvuru süreçleri hakkında yapılacak açıklamalar, çiftçiler tarafından yakından takip ediliyor. Temmuz ayı sonuna kadar tarımsal desteklere dair yapılacak yeni duyurularla, çiftçilerin üretim süreçlerine önemli katkılar sağlanması hedefleniyor.