Tohum desteği başvurularında son gün belli oldu: İşte çiftçi tohum destekleri başvuru tarihi ve ödeme bilgileri

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yürüttüğü destekleme programları kapsamında, 2025 yılı sertifikalı tohum kullanım desteği için başvuru süreci devam ediyor. Üreticilerin bu destekten yararlanabilmesi için en geç 31 Temmuz 2025 tarihine kadar bağlı bulundukları ilçe tarım ve orman müdürlüklerine gerekli evraklarla başvurmaları gerekiyor.
Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “2025 Yılı Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği Dikkat! Son Başvuru Tarihi: 31 Temmuz 2025” ifadelerine yer verilirken, çiftçilere süreci kaçırmamaları yönünde uyarı yapıldı.
Yeni destek açıklamaları yolda
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ve ilgili Tarım ve Orman Müdürlükleri'nin temmuz ayının sonuna kadar farklı tarımsal desteklere ilişkin yeni bilgilendirmelerde bulunması bekleniyor. Üreticilere sağlanacak olan desteklerin detayları ve başvuru süreçleri hakkında yapılacak açıklamalar, çiftçiler tarafından yakından takip ediliyor. Temmuz ayı sonuna kadar tarımsal desteklere dair yapılacak yeni duyurularla, çiftçilerin üretim süreçlerine önemli katkılar sağlanması hedefleniyor.
865 Milyon TL’lik destekleme ödemesi başladı
Hayvan Hastalıkları Tazminatı: 810 milyon TL
Hububat, Baklagil ve Mısır Desteği: 20,5 milyon TL
Hayvan Gen Kaynakları: 18,9 milyon TL
Mazot ve Gübre: 9,4 milyon TL
Sertifikalı Tohum Üretim Desteği: 3,7 milyon TL
Tarım Danışmanlığı: 2 milyon TL
Fidan/Fide Desteği: 226 bin TL
Bakan Yumaklı, “Bereketli topraklar destekle buluşuyor, üretim gücümüz artıyor” ifadeleriyle üreticiye hayırlı olsun mesajı verdi.