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Tohum desteği başvurularında son gün belli oldu: İşte çiftçi tohum destekleri başvuru tarihi ve ödeme bilgileri

Tohum desteği başvurularında son gün belli oldu: İşte çiftçi tohum destekleri başvuru tarihi ve ödeme bilgileri

20:3611/07/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Tohum desteği başvurularında son gün belli oldu
Tohum desteği başvurularında son gün belli oldu

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yürüttüğü destekleme programları kapsamında, 2025 yılı sertifikalı tohum kullanım desteği için başvuru süreci devam ediyor. Üreticilerin bu destekten yararlanabilmesi için en geç 31 Temmuz 2025 tarihine kadar bağlı bulundukları ilçe tarım ve orman müdürlüklerine gerekli evraklarla başvurmaları gerekiyor.

Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “2025 Yılı Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği Dikkat! Son Başvuru Tarihi: 31 Temmuz 2025” ifadelerine yer verilirken, çiftçilere süreci kaçırmamaları yönünde uyarı yapıldı.


Yeni destek açıklamaları yolda

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ve ilgili Tarım ve Orman Müdürlükleri'nin temmuz ayının sonuna kadar farklı tarımsal desteklere ilişkin yeni bilgilendirmelerde bulunması bekleniyor. Üreticilere sağlanacak olan desteklerin detayları ve başvuru süreçleri hakkında yapılacak açıklamalar, çiftçiler tarafından yakından takip ediliyor. Temmuz ayı sonuna kadar tarımsal desteklere dair yapılacak yeni duyurularla, çiftçilerin üretim süreçlerine önemli katkılar sağlanması hedefleniyor.


865 Milyon TL’lik destekleme ödemesi başladı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, üreticilere toplam 865 milyon 356 bin TL’lik destek ödemesinin bugün itibarıyla hesaplara aktarıldığını açıkladı.
Ödemeler şu başlıklar altında gerçekleşti:

Hayvan Hastalıkları Tazminatı: 810 milyon TL

Hububat, Baklagil ve Mısır Desteği: 20,5 milyon TL

Hayvan Gen Kaynakları: 18,9 milyon TL

Mazot ve Gübre: 9,4 milyon TL

Sertifikalı Tohum Üretim Desteği: 3,7 milyon TL

Tarım Danışmanlığı: 2 milyon TL

Fidan/Fide Desteği: 226 bin TL

Bakan Yumaklı, “Bereketli topraklar destekle buluşuyor, üretim gücümüz artıyor” ifadeleriyle üreticiye hayırlı olsun mesajı verdi.

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#Tarım ve Orman Bakanlığı
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