Tokat'ın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu Tokat'ın yüksek kesimleri kar ile beyaza büründü. Kar kalınlığı yüksek kesimlerde 15 santimetreye ulaştı. Başçiftlik, Yeşilyurt ve Artova ilçelerinde de kar etkili oldu. Karayolları ekipleri yollarda kar küreme çalışması yaptı. Tokat 5 günlük hava durumu haberimizde.

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