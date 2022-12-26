Özgün Tokatın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu
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Tokat'ın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu

Tokat'ın yüksek kesimleri kar ile beyaza büründü. Kar kalınlığı yüksek kesimlerde 15 santimetreye ulaştı. Başçiftlik, Yeşilyurt ve Artova ilçelerinde de kar etkili oldu. Karayolları ekipleri yollarda kar küreme çalışması yaptı. Tokat 5 günlük hava durumu haberimizde.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Tokat 5 günlük hava durumu
Tokat hava durumu

Tokat'ın yüksek kesimleri kar ile beyaza büründü. Tokat-Sivas karayolunda 1650 rakımlı Çamlıbel Geçidi'nde gece saatlerinde başlayan kar aralıklarla devam etti.

TOKAT 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

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Bursa’da sisin etkisi devam ediyor
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kova kova çıkardılar

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