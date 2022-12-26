Tokat'ın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu

Tokat'ın yüksek kesimleri kar ile beyaza büründü. Tokat-Sivas karayolunda 1650 rakımlı Çamlıbel Geçidi'nde gece saatlerinde başlayan kar aralıklarla devam etti.
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Tokat'ın yüksek kesimleri kar ile beyaza büründü. Tokat-Sivas karayolunda 1650 rakımlı Çamlıbel Geçidi'nde gece saatlerinde başlayan kar aralıklarla devam etti.
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