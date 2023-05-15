Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçim sonuçları nın sonlanmasının ardından il il seçim sonuçları ve AK Parti, CHP ve MHP oy oranları araştırılan konular arasında yerini aldı. Tokat’ta partilerin, ittifakların ve adayların oy oranlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

TOKAT'TA AK PARTİ, MHP VE CHP KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKARDI, NE KADAR OY ALDI?

Seçmen sayısının 439 bin 561 olduğu kentte, 408 bin 403 kişi sandık başına gitti. Tokat İl Seçim Kurulu'nun resmi olmayan kesin sonuçlara göre; kullanılan oyların 400 bin 154'ü geçerli sayıldı, 2 bin 249 oy geçersiz oldu.





28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde; AK Parti 149 bin 290, MHP 88 bin 694 ve CHP ise 82 bin 806 oy aldı. Buna göre; AK Parti'den Mustafa Arslan (56), Yusuf Beyazıt (61), Cüneyt Aldemir (50), CHP'den Kadim Durmaz (73) ve MHP'den ise Yücel Bulut (44) milletvekili oldu. Tokat'ta Cumhur ittifakı 258 bin 602, Millet İttifakı ise 127 bin 306 oy aldı.

TOKAT'TA SEÇİLEN MİLLETVEKİLLERİ KİMLER?

AK PARTİ MİLLETVEKİLİ YUSUF BEYAZIT

1962 yılında Tokat'ta doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni bitirdi. Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nde (TODAİE) yüksek lisansını yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Vakıflar Bankası olmak üzere birçok kurumda çeşitli görevlerde bulundu. 26'nci ve 27'nci dönemde Tokat milletvekili olarak seçilen Beyazıt, Milli Savunma Komisyonu Başkanlığı yaptı. İyi düzeyde İngilizce ve Arapça bilen Beyazıt, evli ve 3 çocuk babası.

AK PARTİ MİLLETVEKİLİ MUSTAFA ARSLAN

11 Şubat 1967 yılında Turhal ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Tokat'ta tamamladı, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. 26 yıl Tokat'ta serbest avukatlık yaptı. 2004-2010 tarihleri arasında Tokat Barosu Başkan Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu üyeliği görevlerini yürüttü. AK Parti Tokat İl Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan Arslan, 24 Haziran seçimlerinde Meclis'e girdi. Orta düzeyde Arapça ve İngilizce bilen Arslan, evli ve 3 çocuk babası.

AK PARTİ MİLLETVEKİLİ CÜNEYT ALDEMİR

1973 yılında Tokat'ta doğdu. Ankara Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'ni bitirdi. Refah Partisi Çankaya Gençlik Kolları ile Fazilet Partisi İl Yönetim Kurulu'nda görev aldı. 2 dönem boyunca AK Parti Tokat Merkez ilçe Başkanlığı görevinde bulundu. 2009-2011 yılları arasında İl Başkan Yardımcılığı görevini sürdüren Aldemir, evli ve 3 çocuk babası.

MHP MİLLETVEKİLİ YÜCEL BULUT

1980'de Samsun'un Bafra ilçesinde doğdu. 1998 yılında Tokat Gaziosmanpaşa Lisesi'nden mezun oldu ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Mezuniyeti sonrasında Ankara Barosu'na kayıtlı olarak serbest avukatlık yaptı. Uluslararası Barolar Birliği üyesi oldu. 2012 yılından itibaren MHP Genel Başkanlığı avukatı olarak görev aldı. Evli olan Bulut, MHP'den 27'nci dönem Tokat milletvekili seçildi.





CHP MİLLETVEKİLİ KADİM DURMAZ

1953'te Tokat'ta doğdu. Tokat Öğretmen Okulu mezunu olan Durmaz, 10 yıllık öğretmenlik görevinden sonra özel sektöre geçti. 1999 yılları arası CHP Tokat İl Başkanlığı görevini yürüttü. 26'ncı ve 27'nci dönemde Tokat milletvekili olarak seçildi. Durmaz, evli ve 3 çocuk babası.







