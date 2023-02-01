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Tokat'ta yolcu otobüsü kaza yaptı: 1 kişi öldü, 15 kişi yaralandı

Tokat'ta yolcu otobüsünün devrildi. Celalettin Ruhi H. yönetimindeki 60 AAV 832 plakalı Tokat Yıldızı firmasına ait Van'dan Samsun'a giden yolcu otobüsü, yoğun kar yağışının etkili olduğu Tokat-Sivas kara yolu Kızıliniş mevkisinde devrildi. Kazada muavin Mert Balcı kaza yerinde hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

11:01 . 1/02/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Tokat'ta yolcu otobüsü devrildi

Tokat'ta yolcu otobüsü devrildi

Tokat’ta yolcu otobüsü kaza yaptı. 60 AAV 832 plakalı Tokat Yıldızı firmasına ait Van'dan Samsun'a giden yolcu otobüsü, yoğun kar yağışının etkili olduğu Tokat-Sivas kara yolu Kızıliniş mevkisinde devrildi. Tokat'ta yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.

Otobüs kazasında hayatını kaybedenin kimliği belli oldu mu?

İhbar üzerine kaza yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada muavin Mert Balcı kaza yerinde hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, yaralıları hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu, yetkililerden bilgi aldı. Hatipoğlu, ziyaret sonrası gazetecilere, gece saatlerinde yolcu otobüsünün devrildiğini söyledi.

Otobüsün ikinci şoföründen aldığı bilgiye göre kazanın sulu kar nedeniyle meydana geldiğini belirten Hatipoğlu, "Yaralılardan bazıları birazdan taburcu edilecek. Hastalarımızın durumu iyi. 15 yaralımız vardı, büyük kısmı ayakta tedavi edildi. Allah beterinden korusun." dedi.

Otobüsün ikinci şoförü Hüseyin Sözkesen ise yolda yoğun kar yağışının etkili olduğunu anlatarak, "Sulu kar vardı. Orada bizim arkadaş direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sağ tarafa devrildi. Yeni kalkmış, yanına yeni oturmuştum." ifadesini kullandı.

Yaralılardan Melih Kasap da kaza sırasında uyuduğunu dile getirerek, "Fren sesine kalktığımda camlar kırılmaya başlamıştı. Elimi yüzüme tutarak kendimi korudum. Gözümü açtığımda koltukların arasında sıkışmıştım. Ambulansta görevliler kürekle karı kazdı, sonra ayağımı kurtardım." diye konuştu.



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21 dakika önce
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Tokat'ta yolcu otobüsü kaza yaptı: 1 kişi öldü, 15 kişi yaralandı
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