Tokat TOKİ arsa kura sonuçları isim listesi!

TOKİ arsa başvurusu sona erdi. Proje kapsamında arsa için 1 milyon 177 bin 56 başvuru yapıldığını kaydeden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Müstakil arsa için 956 bin 79, müşterek arsa için 220 bin 977 başvuru oldu. İlk etapta 250 bin sosyal konut, ardından 1 milyon konut yapılacak arsa, 10 bin iş yeri vatandaşımıza sunduk. 30 Mart'a kadar kuralarını çekeceğiz, 2 yıl içerisinde de vatandaşlarımıza söz verdiğimiz şekliyle konutlarımızı yapacağız.” dedi. Peki Tokat TOKİ arsa başvurusu sonuçları ne zaman açıklanacak? Tokat TOKİ 2022 arsa başvuru sonuçları isim listesi nereden açıklanacak?

Tokat TOKİ arsa kura sonuları ne zaman açıklanacak?

TOKİ kura çekilişi ilk olarak Doğu Anadolu Bölgesinde yer alan 12 ilde tamamlandı. TOKİ Sosyal Konut Projesi'nde üçüncü etap kura çekimleri yapılıyor. Trabzon TOKİ arsa kura çekiliş tarihleri ise henüz açıklanmadı. Çevre, Şehirilik ve İklim Değişikliği Bakan Murat Kurum, “Sosyal konutla ilgili büyük bir kampanya başlattık. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesiyle birlikte 5 milyon 135 bin vatandaşımız başvurdu ve ilk etapta 250 bin sosyal konut, ardından 1 milyon konut yapılacak arsa, 10 bin iş yeri vatandaşımıza sunduk. 30 Mart'a kadar kuralarını çekeceğiz, 2 yıl içerisinde de vatandaşlarımıza söz verdiğimiz şekliyle konutlarımızı yapacağız.” dedi.

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Tokat TOKİ arsa kura çekiliş sonuçları nasıl öğrenilir?

TOKİ kura çekimi hakkında konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Murat Kurum, "Kuralarımız noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ’mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek." dedi. TOKİ Tokat kura çekilişleri canlı yayını kurumun resmi sosyal medya hesapları üzerinden izlenebiliyor. Bu hesaplara Twitter ve Facebook üzerinden erişebilir ya da aşağıdaki bağlantı üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

TOKİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ

Tokat TOKİ arsa kuraları nasıl çekilecek?

Kura noter huzurunda TOKİ denetiminde çekilecek. Başvuru sahipleri arasında "Hak Sahibi Belirleme Kurası", noter huzurunda, TOKİ yetkilileri denetiminde çekilecek. Kura yeri ve programı TOKİ'nin internet sayfasında açıklanacak. Kurada, hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü sonrasında başvuru yapılan bankanın yetkili şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecek.

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Tokat TOKİ arsa yerleri

Artova, Başçiftlik, Niksar, Pazar, Reşadiye, Sulusaray, Turhal, Yeşilyurt