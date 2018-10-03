Tokat TOKİ kura sonuçları! (İsim Listesi)

TOKİ tarafından Dedeli Mahallesi'nde yapılan alt gelir grubu 2 1 odalı 292, 3 1 odalı 144 konut için Hüseyin Akbaş Spor Salonu'nda noter huzurunda kura çekimi yapıldı. Çekilişe çocuklarıyla ve bireysel olarak katılan adaylar büyük heyecan yaşadı. 2 bin 299 kişinin başvurduğu konutlar sahiplerini bulurken, salonu dolduran adaylar heyecan içinde adının okunmasını bekledi. Kurada adı okunanlar ev sahibi olmanın mutluluğuyla salondan ayrıldı. Kura çekimi hakkında bilgi veren TOKİ Proje Uzamanı Hüseyin Ayhan, "Bugün burada 436 konutun kuralarını çekiyoruz. 292 adeti emekli grubundan konutumuz. 144 adedi de orta gelir grubu dediğimiz 3 1 nitelikli konutlar. Burada emekli vatandaşlarımızdan toplam başvuru sayısı 1864 emeklimiz başvurdu. 3 1 nitelikli konut içinde toplam 435 başvuru yapıldı" dedi.

'DEVLETİMİZE TEŞEKKÜR EDİYORUM'

Kura çekimi sırasında isimlerini duyan vatandaşlar mutluluk yaşadı. Eşi Cemal Gülhan'ın isminin okunması duyan Semra Gülhan, ayağa kalkarak yanındaki oğluna sarıldı. Eşi Cemal Gülhan'ı telefonla arayarak haber veren Semra Gülhan, "Çok sevinçliyim. Devletimize teşekkür ediyorum. Eşime de haber verdim o da çık mutlu oldu" diye konuştu.

Tokat Dedeli ’de 436 konuta iki bin 214 başvuru yapıldı

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Tokat’ın Dedeli İlçesi’nde inşa edilen 436 konutun hak sahipleri kura ile belirlendi. Kura töreni 3 Ekim 2018, Çarşamba günü Hüseyin Akbaş Spor Salonu’nda noter huzurunda gerçekleştirildi.“Emekliye İkinci Bahar” projesi kapsamında 2+1 planında inşa edilen 292 konuta bin 779 emekli başvuruda bulundu. Emekli konutları 518 TL’den başlayan taksitlerle %12 peşinat ve 180 ay vade ödeme kolaylığı ile satışa sunuldu. “Orta Gelir Grubu” kapsamında 3+1 planında inşa edilen 144 konuta ise 20’si şehit ailesi, 31 engelli toplam 435 başvuru yapıldı. Konutlar 1.407 TL’den başlayan taksitlerle %10, %15, %25 peşinat, 96, 108, 120 ay vade seçenekleri ile satışa sunuldu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kura çekiminde konut sahibi olmaya hak kazananlar büyük mutluluk yaşadı.Projeyle yerleşim alanı; dükkânları, parkı, peyzajı ile nitelikli sosyal çevre olarak planlandı. Cephe tasarımlarında söveler, dekoratif duvar süslemeleri ile geleneksel konutlarında yer alan mimari cephe elemanları modernize edilerek uygulandı. Dedeli ‘ye yeni bir cazibe merkezi kazandırıldı.

TOKAT DEDELİ KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ