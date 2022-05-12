Ozan Balcı'nın Van'a vali olarak atanmasının ardından Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu, Tokat'a vali olarak atandı. Peki, yeni Tokat Valisi olan Numan Hatipoğlu kimdir, kaç yaşında, nerelidir? İşte bütün detaylar...

Tokat Valisi olan Numan Hatipoğlu kimdir, kaç yaşında, nerelidir?

Numan Hatipoğlu,1969 Ordu Korgan doğumludur.

İlk ve orta öğrenimini Korgan'da tamamlamıştır. 1990-1991 öğretim yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu.

1994 yılında Nevşehir Kaymakam Adayı olarak memuriyete başladı.

1996 yılında Tokat'ın Reşadiye ilçesinde Kaymakam Vekilliği yaptı.

Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset ve Sosyal Bilimler Ana Bilim Dalında Yüksek Lisansını 'Yerel Yönetim Yasalarında Yapılan Değişikliklerin Türkiye'nin Demokratikleşmesi Süreci Açısından İncelenmesi' tezi ile tamamlamıştır.

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Halen Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Tarih Anabilim Dalında Doktora Öğrenimine tez aşamasında devam etmektedir.

Kaymakamlık Kursu sonrası sırası ile aşağıdaki yerlerde çalıştı;

1- Gaziantep Yavuzeli (1997 - 1999)

2- Diyarbakır Çüngüş (1999 - 2001)

3- Adıyaman Gölbaş (2001 - 2004)

4- Düzce Çilimli (2004 - 2005)

5- Denizli Acıpayam (2005 - 2009)

6- Kütahya Tavşanlı (2009 - 2016)

7- Trabzon Ortahisar (2016-2018)

Kırklareli Vali Yardımcısı iken 26.12.2018 tarihli ve 2018/260 ile 2018/26 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları ile ile Gaziosmanpaşa Kaymakamlığına atanmıştır.

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Numan Hatipoğlu, Rehber Öğretmen olan Ayfer Hatipoğlu ile evli olup, Alperen ve İdris Eren isimli iki oğlu bulunmaktadır.