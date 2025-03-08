TOKİ 250 BİN KONUT KAMPANYASI BAŞVURU EKRANI: TOKİ 250 bin konut kampanyası ne zaman başlayacak?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Emlak Konut tarafından yürütülen 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında başvuru süreci netleşti. Bakan Murat Kurum’un geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, sosyal konutların ihalelerinin başladığı ve dar gelirli vatandaşlar için uygun ödeme koşullarıyla yeni konut üretileceği belirtildi. Peşinatsız ve azalan taksitli ödeme modeli ile hayata geçirilecek kampanya, 25 proje kapsamında uygulanacak. Emlak Konut tarafından yapılan son duyuruya göre, başvuruların e-Devlet üzerinden alınması bekleniyor. Konuyla ilgili 19 Şubat 2025 tarihinde yeni bir açıklama daha yapıldı ve sürecin detayları kamuoyu ile paylaşılmaya devam ediyor.

BAKAN KURUM: PEŞİNATLI VEYA PEŞİNATSIZ ÖDEME SİSTEMİ OLACAK

Bakan Kurum, sosyal konut projesi için şu açıklamalarda bulundu;

"Cumhurbaşkanımız 2012 yılında Türkiye'nin her yerinde kentsel dönüşüm seferberliği ilan etti. 1 milyon 481 bin sosyal konut inşa ettik. Şu an halen deprem konutları dışında devam eden 312 bin sosyal konutun inşası da sürmektedir.

Dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmak için adımımızı atmış olacağız. Kampanyamızla birlikte sektörün hareketliliğini artıracak bir diğer kampanyayı da başlatıyoruz. Bu müjdeyi vermiş olalım. Sektörün hareketliliğini artıracak bir diğer kampanyayı da Emlak Konut’umuzla başlatıyoruz.

Nasıl dar gelirli vatandaşlarımıza uygun ödeme imkanlarıyla konut sunuyorsak, bu kampanyada da Emlak Konut projelerini diğer gelir gruplarındaki vatandaşlarımıza, uygun vade oranlarıyla, gerek düşük peşinat, gerek peşinatsız kazançlı bir yatırım imkanı olarak sunuyoruz.

Yarın başlayacak kampanyamızın tüm detaylarını bu hafta içinde Emlak Konut’umuz duyuracak. Ben tüm bu gayretlerimizin; milletimize ve sektörümüze hayırlı olmasını diliyorum."

0.99 FAİZLİ KREDİ FIRSATI

Türkiye’nin en büyük gayrimenkul yatırım ortaklığı şirketi Emlak Konut Gayrimenkul Ortaklığı’nın orta gelir grubuna yönelik hazırladığı kampanyanın detaylarını Emlak Konut Genel Müdürü Sayın Yasir Yılmaz açıkladı.

Kazançlı Yatırım Kampanyası'yla bir yıl taksit ödemeleri Emlak Konut'tan olmak üzere peşinatsız ve azalan taksitli olacak. Kampanya 25 projede geçerli olacak.

Yılmaz'ın açıklamaları şöyle:

Birinci peşinatsız azalan taksit modeli, peşinat ödemeden ev sahibi oluyor ve her ay taksit azalıyor, 0.99 faiz 60 ay vade imkanıyla. İkinci model de ilk yıl taksiti Emlak Konut ödüyor, 1.29 vade farlı 60 ay taksit imkanıyla.

Üçüncü model leasing destekli, uzun vade ve esnek ödeme imkanlı olacak. Peşinat ödemeden ya da tercih edilen peşinatla Emlak Katılım Bankası finansman sağlıyor. 120 ay vadeli olacak. Örneğin 6 milyon daire 60 ay vadeli, taksit ortalama 61 bin lira olacak.

Kampanya kapsamında 4500 ev satılacak.

81 İLİ KAPSAYACAK