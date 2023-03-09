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TOKİ Afyonkarahisar kura çekilişi sonuçları belli oldu mu?

Afyonkarahisar TOKİ kura çekilişi kapsamında 3 bin 169 konut hak sahibini bulacak. Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı projesi olarak nitelendirilen TOKİ konut projesi ile kura çekilişleri yeniden başladı. Yeni takvim ile Afyonkarahisar'da kuralar 8 - 9 Mart 2023 tarihlerinde düzenlenecek. İşte, Afyonkarahisar TOKİ kura canlı yayın izleme ekranı ve sonuçları hakkında bilgiler...

11:07 . 9/03/2023 Perşembe
Yeni Şafak
TOKİ Afyonkarahisar

TOKİ Afyonkarahisar

Dün itibariyle yeniden başlayan TOKİ kura çekimi Afyon'da inşa edilecek konutların hak sahiplerinin belirlenmesiyle devam ediyor. Afyon'da bin 32 konut için gerçekleştirilecek olan TOKİ kura çekimi saat 10.00'da başlayacak ve YouTube üzerinden canlı yayın ile takip edilebilecek.

TOKİ AFYONKARAHİSAR KURALARI NE ZAMAN YAPILACAK?

3 bin 169 konutun hak sahiplerinin belirleneceği Afyonkarahisar TOKİ kura çekimi 8-9 Mart 2023 günleri arasında yapılacak.

AFYONKARAHİSAR TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN İZLE

Merkez, Sandıklı, Emirdağ, Dazkırı, Bolvadin, Beyyazı, İscehisar, Bayat, Sinanpaşa, Başmakçı, Çay, Dinar, Sultandağı, Çobanlar, İhsaniye, Hocalar, Kızılören ilçelerinde inşa edilecek 2+1, 3+1 konutların kura çekimi 8 Mart Çarşamba günü başlayacak ve 9 Mart Perşembe günü sona erecek.

Emekli, engelli, genç kategorilerinde gerçekleştirilecek kura çekiliş sonuçları 8 Mart saat 10:00'da başlıyor.


AFYONKARAHİSAR İLÇELERE GÖRE KONUT SAYISI

MERKEZ: 191 konut

SANDIKLI: 278 konut

EMİRDAĞ: 316 konut

DAZKIRI: 63 konut

BOLVADİN: 150 konut

BEYYAZI: 94 konut

İSCEHİSAR: 96 konut

BAYAT: 219 konut

SİNANPAŞA: 164 konut

BAŞMAKÇI: 127 konut

ÇAY: 100 konut

DİNAR HAYDARLI: 136 konut

EMİRDAĞ GÖMÜ: 200 konut

SULTANDAĞI: 50 konut

SİNANPAŞA AHMETPAŞA: 80 konut

ÇOBANLAR: 157 konut

ÇAY PAZARAĞAÇ: 59 konut

İHSANİYE: 50 konut

SİNANPAŞA KILIÇARSLAN: 94 konut

SİNANAPAŞA KIRKA: 70 konut

DİNAR TATARLI: 36 konut

ÇAY KARACAÖREN: 60 konut

HOCALAR 63 konut

İSCEHİSAR SEYDİLER: 100 konut

KIZILÖREN: 110 konut

SİNANPAŞA GÜNEY: 106 konut

TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

TOKİ kura çekimi canlı yayın üzerinden yayınlanıyor. TOKİ kura çekiliş sonuçları e-evlet sistemi üzerinden sorgulanabilir.



#TOKİ
#TOKİ Afyonkarahisar
#TOKİ Afyon
#toki kura sonuçları
1 saat önce
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