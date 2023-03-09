Dün itibariyle yeniden başlayan TOKİ kura çekimi Afyon'da inşa edilecek konutların hak sahiplerinin belirlenmesiyle devam ediyor. Afyon'da bin 32 konut için gerçekleştirilecek olan TOKİ kura çekimi saat 10.00'da başlayacak ve YouTube üzerinden canlı yayın ile takip edilebilecek.