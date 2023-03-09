TOKİ Afyonkarahisar
Dün itibariyle yeniden başlayan TOKİ kura çekimi Afyon'da inşa edilecek konutların hak sahiplerinin belirlenmesiyle devam ediyor. Afyon'da bin 32 konut için gerçekleştirilecek olan TOKİ kura çekimi saat 10.00'da başlayacak ve YouTube üzerinden canlı yayın ile takip edilebilecek.
TOKİ AFYONKARAHİSAR KURALARI NE ZAMAN YAPILACAK?
3 bin 169 konutun hak sahiplerinin belirleneceği Afyonkarahisar TOKİ kura çekimi 8-9 Mart 2023 günleri arasında yapılacak.
AFYONKARAHİSAR TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN İZLE
Merkez, Sandıklı, Emirdağ, Dazkırı, Bolvadin, Beyyazı, İscehisar, Bayat, Sinanpaşa, Başmakçı, Çay, Dinar, Sultandağı, Çobanlar, İhsaniye, Hocalar, Kızılören ilçelerinde inşa edilecek 2+1, 3+1 konutların kura çekimi 8 Mart Çarşamba günü başlayacak ve 9 Mart Perşembe günü sona erecek.
Emekli, engelli, genç kategorilerinde gerçekleştirilecek kura çekiliş sonuçları 8 Mart saat 10:00'da başlıyor.
AFYONKARAHİSAR İLÇELERE GÖRE KONUT SAYISI
MERKEZ: 191 konut
SANDIKLI: 278 konut
EMİRDAĞ: 316 konut
DAZKIRI: 63 konut
BOLVADİN: 150 konut
BEYYAZI: 94 konut
İSCEHİSAR: 96 konut
BAYAT: 219 konut
SİNANPAŞA: 164 konut
BAŞMAKÇI: 127 konut
ÇAY: 100 konut
DİNAR HAYDARLI: 136 konut
EMİRDAĞ GÖMÜ: 200 konut
SULTANDAĞI: 50 konut
SİNANPAŞA AHMETPAŞA: 80 konut
ÇOBANLAR: 157 konut
ÇAY PAZARAĞAÇ: 59 konut
İHSANİYE: 50 konut
SİNANPAŞA KILIÇARSLAN: 94 konut
SİNANAPAŞA KIRKA: 70 konut
DİNAR TATARLI: 36 konut
ÇAY KARACAÖREN: 60 konut
HOCALAR 63 konut
İSCEHİSAR SEYDİLER: 100 konut
KIZILÖREN: 110 konut
SİNANPAŞA GÜNEY: 106 konut
TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
TOKİ kura çekimi canlı yayın üzerinden yayınlanıyor. TOKİ kura çekiliş sonuçları e-evlet sistemi üzerinden sorgulanabilir.