TOKİ arsa satışı başvuruları

10 Ekim 2022 - 15 Kasım 2022 tarihleri arasında gerçekleştirildi. TOKİ Sosyal Konut Projesi hakkında tüm ayrıntılar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. TOKİ, 250 bin adet konut, 100 bin arsa ve 10 bin iş yeri satışı gerçekleştirecek. Konut satışları için 2+1 ve 3+1 konutların aylık taksitleri, vade sayısı ile başvuru ücreti ve peşinat tutarları belli oldu. Bu Çerçevede TOKİ sosyal konut projesi 608 bin TL'lik 2+1 konutlar için 75 ve 85 metre kare evlerin aylık taksit miktarı 2 bin 280 lira olacak ve 240 ay vade ile ödenecek.