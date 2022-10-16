Sosyal konut kura sonuçları için geri sayım: TOKİ kura çekiliş tarihleri açıklandı

TOKİ kura çekimi ile ilgili tarih açıklaması geldi. TOKİ sosyal konut projesi başvuruları tüm hızıyla devam ediyor. 14 Eylül’de başlayan kampanyanın başvuruları 31 Ekim tarihine kadar devam edecek. e-Devlet üzerinden ise işlemler 28 Ekim günü sona erecek.

TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milyonlarca yurttaşı ilgilendiren sosyal konut projesinde yeni ayrıntıları belli oldu. TOKİ Başkanı Ömer Bulut, konut projesi kura çekimlerinin başvuruların bitmesinin hemen ardından ilk hafta gerçekleşeceğini açıkladı.

Bulut, 31 Ekim 2022'den sonraki hafta kura çekimlerinin olacağını açıklamış oldu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ise "Tamamlanmasına müteakip kuralarımızı çekeceğiz. 25 Ekm'de 17 ilimizde, 5 bn konutumuzun temelin Ankara'dan atıyoruz. İnşallah söz verdiğimiz şeklde 2 yıl içersinde konutlarımızı tamamlayacağız." ifadesini kullandı.

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TOKİ başvuruları ne zaman sona erecek?

Sosyal konutlar için 31 Ekim 2022 tarihinde, arsalar için de 7 Kasım 2022 tarihinde başvurular sona eriyor.

TOKİ kura sonuç sorgulama ekranı için tıklayın

TOKİ başvuru şartları neler?

Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;

• T.C. vatandaşı olması,

• Proje il sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya Proje il nüfusuna kayıtlı olması,

• Konut satın almak için başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları dâhilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının daha önce Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması şartları aranacaktır. (Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri kategorisi hariç).

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• Aylık hane halkı gelirinin (Kendisi, eşi ve 18 yaş altı çocukları), en fazla net 16.000₺ (İstanbul İli için 18.000₺) olması gerekmektedir. (Başvuru sahibinin kendisi, eşi ve 18 yaş altı çocukları, başvuru tarihi itibariyle gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dâhil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin toplamı) (Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri kategorisi hariç)

• Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocuk adına bir adet başvuru yapılabilecektir, birden fazla başvuru yapılması durumunda başvurular geçersiz sayılacaktır.

• Başvuruları yapacak vatandaşlarımızın; 18 yaşını tamamlamaları gerekmektedir.

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• Genç kategorisine 14/09/1992 tarihinden sonra doğan vatandaşlarımız müracaat edebilecektir.

• Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri Kategorisine; TOKİ ve Sosyal Güvenlik Kurumu sisteminden "HAK SAHİPLİĞİ" onaylananlar başvuru yapabilecektir. Sözleşme aşamasında konut başvurusu yapılan İl sınırları içerisinde son 3 yıldır oturuyor olduklarına dair adrese dayalı nüfus kayıt sisteminden alacakları belge veya başvuru yapılan İl nüfusuna kayıtlı olduklarına ait belge istenecektir.

• Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri Kategorisinden bir kez konut satışı yapılacaktır.

• "Gazi Kategorisine" 1005 sayılı Kanun kapsamında bulunan Kore ve Kıbrıs Gazisi olduğunu bildirir kimlik kartı olanlar, yukarıda belirtilen başvuru şartlarını sağlamak koşulu ile başvuru yapabilecektir.

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• 50.000 / 100.000 Sosyal Konut Projesinde asil hak sahibi olanlardan, kendileri veya eşleri 250 Bin Sosyal Konut projesine başvuramazlar (Ancak önceki başvurusunu iptal edip, yeni projeye başvuru imkanı vardır).

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