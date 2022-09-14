Özgün TOKİ başvuru ücreti nasıl yatırılır?
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TOKİ başvuru ücreti nasıl yatırılır?

TOKİ başvuruları başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı sosyal konut kampanyası olarak nitelendirdiği proje için başvurular başladı. 608 bin lira olan 2+1 konutların aylık taksiti 2 bin 280 lira olan konut başvuruları e-devlet sistemi üzerinden yapılamaya başlandı. E-devlet üzerinden TOKİ konut başvurusu yapan kişiler başvuru ücretlerinin nasıl yatırılacağını merak ediyorlar. Peki, TOKİ konut başvuru ücreti nereye, nasıl yatırılacak? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ: TOKİ başvuruları hangi bankadan yapılır, başvuru ücretleri nereye yatırılacak?
TOKİ başvuru ücreti

TOKİ başvuruları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Cumhuriyet tarihinin en büyük toplu konut açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOKİ Sosyal Konut başvurusunun 14 Eylül itibarıyla e-Devlet üzerinden başladı.

TOKİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Türkiye genelinde yapılacak 250 bin adet TOKİ sosyal konut projesi için başvurular 14 Eylül-31 Ekim 2022 tarihleri arasında e-Devlet'in www.turkiye.gov.tr/toki-konut-... web sayfası üzerinden alınacak.

TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ NASIL, NEREYE YATIRILACAK?

TOKİ başvuru ücreti belli oldu. TOKİ Başkanı Ömer Bulut sosyal konut projesinde başvuru ücretinin 500 TL olduğunu ve yetkili bankaların Ziraat Bankası ve Halkbank olduğunu açıkladı.

192 bin 500 liradan başlayan toplam fiyat ve bin 604 liradan başlayan taksitlerin 120 ay vadeyle, faizsiz şekilde ödeneceği bir yöntemle vatandaşlarımıza satılacak.

TOKİ SOSYAL KONUT PEŞİNAT ÜCRETİ BELLİ OLDU MU?

Konutlar hak sahiplerine %10 peşinat ve 240 ay vade ile satılacak.

Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki Memur Maaş Artış Oranı dikkate alınarak İdarece tespit edilen oranda artırılacaktır. İlk dönemsel artış sözleşme tarihine göre İdarece belirlenecektir. Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır.

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