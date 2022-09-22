TOKİ başvuruları ne zaman bitiyor?

TOKİ arsa başvuru tarihlerinde geri sayım sürüyor. 100 bin arsanın satışa çıkacağı projede, 49 ilde 499 arsa projesinin başvurularının ve açık artırma günlerinin ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. TOKİ arsa başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar başvuruların ne zaman sona ereceğini merak ediyor.

TOKİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

Düşük ve orta gelirli vatandaşlara ev sahibi olma imkanı sunan TOKİ sosyal konut projesi başvuru tarihleri açıklandı. TOKİ sosyal konut başvuruları 14 Eylül 2022 Çarşamba günü başlayıp 31 Ekim 2022 tarihinde sona erecek. E-Devlet Başvuruları 28.10.2022 tarihinde sona erecektir.

TOKİ BAŞVURUSU NEREDEN VE NASIL YAPILIR?

TOKİ Sosyal Konut Projesi 250 bin konut detayları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Alt ve orta gelirli vatandaşları ev sahibi yapacak olan Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı TOKİ başvuruları, Ziraat-Halk Bankası şubelerinden ve e-Devlet sistemi üzerinden yapılacak.

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TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Bakan Murat Kurum katıldığı bir canlı yayın programında konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Kurum 2022'nin kasım ayında etap etap başlayacak kura çekiminin 2023 mart ayında tamamen sonlanacağını açıkladı.

ÖZGÜN TOKİ başvuru ücreti nasıl yatırılır?