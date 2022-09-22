Özgün TOKİ başvuruları ne zaman bitiyor?
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TOKİ başvuruları ne zaman bitiyor?

TOKİ sosyal konut başvuru sonuçları için geri sayım başladı. 81 ilden alınmaya başlanan ucuz konut başvuru işlemleri Ekim ayı sonuna kadar devam edecek. Sıradaki adım illere özel gerçekleştirilecek kura çekilişinde olacak. Başvurularını henüz tamamlamayan vatandaşlar TOKİ başvurularının ne zaman biteceğini merak ediyor. Peki, TOKİ başvuruları ne zaman bitecek, son gün ne zaman? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
TOKİ başvuruları: E-devlet TOKİ başvuruları ne zaman bitecek, son gün ne zaman?
TOKİ başvurusu son gün

TOKİ arsa başvuru tarihlerinde geri sayım sürüyor. 100 bin arsanın satışa çıkacağı projede, 49 ilde 499 arsa projesinin başvurularının ve açık artırma günlerinin ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. TOKİ arsa başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar başvuruların ne zaman sona ereceğini merak ediyor.

TOKİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

Düşük ve orta gelirli vatandaşlara ev sahibi olma imkanı sunan TOKİ sosyal konut projesi başvuru tarihleri açıklandı. TOKİ sosyal konut başvuruları 14 Eylül 2022 Çarşamba günü başlayıp 31 Ekim 2022 tarihinde sona erecek. E-Devlet Başvuruları 28.10.2022 tarihinde sona erecektir.

TOKİ BAŞVURUSU NEREDEN VE NASIL YAPILIR?

TOKİ Sosyal Konut Projesi 250 bin konut detayları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Alt ve orta gelirli vatandaşları ev sahibi yapacak olan Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı TOKİ başvuruları, Ziraat-Halk Bankası şubelerinden ve e-Devlet sistemi üzerinden yapılacak.

TOKİ E-DEVLET BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Bakan Murat Kurum katıldığı bir canlı yayın programında konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Kurum 2022'nin kasım ayında etap etap başlayacak kura çekiminin 2023 mart ayında tamamen sonlanacağını açıkladı.

TOKİ başvuru ücreti nasıl yatırılır?
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TOKİ başvuru ücreti nasıl yatırılır?

TOKİ konutları ne kadar sürede teslim edilecek?
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TOKİ konutları ne kadar sürede teslim edilecek?
Yoğunluk yüzde 67

Yoğunluk yüzde 67

​İstanbul'da yağmur trafiği kilitledi.
Evleri su bastıaraçlar suya gömüldü

Evleri su bastı
araçlar suya gömüldü

​Sağanak yağış iki ilde sele neden oldu.
Dağıldı dağılacaklar

​Financial Times'tan dikkat çeken altılı masa yorumu

​Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin daire planları belli oldu.

​Resti dünya gerdi

Erdoğan aracı oldu, 215 savaş esiri takas edildi.

​Özellikle kış aylarında yediğinizde hastalıklara kalkan oluyor

İki kişinin yanarak can verdiği kazayı anlattı.

​Zelenskiy'den BM'de Rusya çağrısı.

Marmaris'teki yangına 380 kara ve hava aracı müdahale etti.

​"ABD merkezli firmaların yatırımlarındaki artış ekonomimize duyulan güvenin tezahürü."

​Tuhaf soruya çarpıcı cevap.

​Enerji kriziyle 150 bin şirket tehlikede.

​Avrupalı firmalar Türkiye'ye yöneldi ama sanayide kalifiye eleman sıkıntısı var.

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