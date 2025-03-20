TOKİ E-DEVLET BAŞVURU EKRANI 2025 AÇILDI MI? TOKİ 250 bin konut başvuru şartları

TOKİ’nin 250 bin konut projesine dair gelişmeler, ev sahibi olmayı hedefleyen vatandaşlar tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde hayata geçirilecek 2+1, 3+1 ve 4+1 daireler için başvuru süreciyle ilgili detaylar merak konusu oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamalara göre, sosyal konut projeleri için uygun arazilerin belirlenmesi süreci devam ediyor. Valiliklerden gelen bilgiler doğrultusunda, başvuru takvimi ve başvuru şartları yakın zamanda kamuoyuyla paylaşılacak. Peki, TOKİ 250 bin konut başvuruları ne zaman alınacak? Başvuru şartları belli oldu mu? İşte detaylar...

TOKİ 250 BİN KONUT PROJESİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

TOKİ 250 bin konut projesi için başvuru işlemleri henüz başlamadı. Başvuru takviminin ve aranan koşulların belirlenmesi halinde haberimiz içerisine ekleyeceğiz.

Başvurular alınmaya başlandıktan sonra aşağıdaki ekrandan müracaatlar alınacak.

TOKİ 250 BİN KONUT PROJESİ 81 İLİ KAPSAYACAK

Bu projeyle yerel ve yatay mimariye uygun çevre dostu konutlarla dar gelirli vatandaşlar ev sahip olabilecek. 81 ili kapsayacak projeyle ilgili TOKİ’den yapılan duyuruda, “Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde; konutlar sıfır atık uyumlu, enerji verimli, iklim dostu malzemelerle yapılacak. Konut projelerinin tamamında yenilenebilir enerji sistemleri kullanılacak” denildi.

İHALE TARİHLERİ AÇIKLANDI

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "250 Bin Sosyal Konut Projesi" kapsamında ihalelere devam eden TOKİ, yeni yapılacak konut, altyapı ve çevre düzenlemesi işleri için de ihale tarihlerini açıkladı.