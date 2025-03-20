TOKİ E-DEVLET BAŞVURU EKRANI 2025 AÇILDI MI? TOKİ 250 bin konut başvuru şartları

TOKİ'nin 2025 yılı sosyal konut projesiyle ilgili gelişmeler, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. TOKİ 250 bin konut başvuruları ve başvuru şartları, merak edilen konular arasında yer alıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un imzasıyla 81 ilin valiliklerine gönderilen genelgede, sosyal konut projelerinin hayata geçirilebileceği uygun arazilerin belirlenmesi amacıyla bilgi ve belgelerin talep edildiği bildirildi. Bu kapsamda, TOKİ 2025 sosyal konut başvuru süreci ve başvuru şartları ile ilgili detayların önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. Peki, TOKİ sosyal konut başvuruları ne zaman başlayacak? Başvuru şartları belli oldu mu? İşte, merak edilen detaylar...
TOKİ’nin 250 bin konut projesine dair gelişmeler, ev sahibi olmayı hedefleyen vatandaşlar tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde hayata geçirilecek 2+1, 3+1 ve 4+1 daireler için başvuru süreciyle ilgili detaylar merak konusu oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamalara göre, sosyal konut projeleri için uygun arazilerin belirlenmesi süreci devam ediyor. Valiliklerden gelen bilgiler doğrultusunda, başvuru takvimi ve başvuru şartları yakın zamanda kamuoyuyla paylaşılacak. Peki, TOKİ 250 bin konut başvuruları ne zaman alınacak? Başvuru şartları belli oldu mu? İşte detaylar...
TOKİ 250 BİN KONUT PROJESİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?
TOKİ 250 bin konut projesi için başvuru işlemleri henüz başlamadı. Başvuru takviminin ve aranan koşulların belirlenmesi halinde haberimiz içerisine ekleyeceğiz.
Başvurular alınmaya başlandıktan sonra aşağıdaki ekrandan müracaatlar alınacak.
TOKİ 250 BİN KONUT PROJESİ 81 İLİ KAPSAYACAK
Bu projeyle yerel ve yatay mimariye uygun çevre dostu konutlarla dar gelirli vatandaşlar ev sahip olabilecek. 81 ili kapsayacak projeyle ilgili TOKİ’den yapılan duyuruda, “Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde; konutlar sıfır atık uyumlu, enerji verimli, iklim dostu malzemelerle yapılacak. Konut projelerinin tamamında yenilenebilir enerji sistemleri kullanılacak” denildi.
İHALE TARİHLERİ AÇIKLANDI
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "250 Bin Sosyal Konut Projesi" kapsamında ihalelere devam eden TOKİ, yeni yapılacak konut, altyapı ve çevre düzenlemesi işleri için de ihale tarihlerini açıkladı.
Buna göre, 7 Kasım'da başlayan ihaleler, Haziran 2025'e kadar devam edecek. Böylece 128 bin 378'i büyük şehirlerde olmak üzere 70 ilde toplam 165 bin 55 sosyal konut için ihale yapılacak. Böylece 250 Bin Sosyal Konut Projesinde tüm konutların ihale süreçleri tamamlanmış olacak.