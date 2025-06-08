TOKİ E DEVLET BAŞVURU EKRANI: TOKİ başvurusu ne zaman, hangi tarihte başlayacak?

TOKİ'nin 250 bin sosyal konut projesi için hazırlıklar sürüyor. 81 ilin valiliklerine gönderilen genelge ile arazi tespiti çalışmalarına hız verildi. Uygun fiyatlı konut fırsatı sunacak projede başvuru süreci, ihale aşamalarının tamamlanmasının ardından başlayacak. Başvurular, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılacak duyuru ile e-Devlet üzerinden alınacak.

TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "250 Bin Sosyal Konut Projesi" kapsamında ihalelere devam eden TOKİ, yeni yapılacak konut, altyapı ve çevre düzenlemesi işleri için de ihale tarihlerini açıkladı.

Buna göre, 7 Kasım'da başlayan ihaleler, Haziran 2025'e kadar devam edecek. Başvurular 2025 Haziran ayında sonra başlayacak. Ancak konut başvuruları tarihi ve şartları için henüz açıklama gelmedi.

TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURULARI NE ZAMAN, TARİH BELLİ OLDU MU, ŞARTLARI NELER?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda TOKİ tarafından Türkiye genelinde konut sahibi olmayan vatandaşların barınma ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla sosyal konut uygulamalarının hayata geçirileceği belirtildi.

Ancak konut başvuruları tarihi ve şartları için henüz açıklama gelmedi. Konuyla ilgili bilgi geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.

81 İLİN VALİLİĞİNE GENELGE GÖNDERİLDİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un imzasıyla gönderilen genelgede, sosyal konut yapılabilecek arazilerin belirlenmesi için valiliklerden bilgi ve belgeler talep edildi.

Toplu Konut idaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hazırlanan ve Bakan Kurum’un imzaladığı "Ülke Genelinde Gerçekleştirilecek Sosyal Konut Uygulamaları Genelgesi" 81 ilin valiliklerine gönderildi. Genelgede sosyal konut yapılabilecek arazilerin belirlenmesi için valiliklerden bilgi ve belgeler talep edildi. Anayasa’daki "konut hakkının" vurgulandığı genelgede, ‘Devlet, şehirlerin özelliklerini ve çevre kartlarını gözeten bir planlama çerçevesinde, konut ihtiyacını karşılayacak tedbirleri alır, ayrıca toplu konut teşebbüslerini destekler’ hükmü hatırlatıldı.

YENİ KONUTLAR NÜFUSA GÖRE İNŞA EDİLECEK