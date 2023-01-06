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İkinci el konut kampanyasında son dakika gelişmesi

Son dakika haberine göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum "İkinci el konutlarla ilgili de çalışma yapacağız" dedi. Dar gelirliye yönelik TOKİ, 250 bin sosyal konut kampanyası başlatmış ve bu kampanyaya yoğun talep oluşmuştu. Son olarak da orta gelirliye 100 bin konut projesi için düğmeye basılmıştı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
TOKİ ikinci el konut kampanyası olacak mı? İkinci el konut kampanyası ne zaman başlayacak, şartlar neler, vade, taksit, kredi tutarına kadar?
TOKİ ikinci el konut kampanyası olacak mı?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: İkinci el konutlarla ilgili vatandaşlarımızın alabilmesi için çalışmaları da yapacağız. Tüm dünyada sosyal konut anlayışı rafa kaldırılmışken biz cumhurbaşkanımızın liderliğinde vatandaşlarımızın yanındayız" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Manavgat TOKİ Sosyal Konut Projesi'nin teslim töreni için gittiği Manavgat'ta açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum açıklamasında şunları söyledi; Evlerimiz ağırlarımız zarar gördü. Burada yaşayan canlılarımız zarar gördü. Hiçbir zaman birliğimizi bırakmadım. Antalyamız için burada seferberlik ruhuyla hareket etti.

Vatandaşımızı açta, açıkta bırakmadan hareket ettik. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde vatandaşımızın yanındaydık. Milletimizle birlikte her birlikte acılarımızı ortadan kaldırma adına mücadele veriyorduk. Bayır'da Ayşe kardeşimizle birlikteydik.

Afetten zarar görmüş neresi varsa biz oraya gittik. O kıvılcım sönene kadar vatandaşımızın elini bırakmadık Tabi afetin hemen ardından da hızlı bir şekilde inşa sürecini geliştirmemiz gerekiyordu."

Orta gelir grubu konut kampanyası nedir?

Orta gelirliye konut kampanyasının detayları açıklanmıştı. Buna göre, orta gelir grubu için yapılacak olan kampanya başvurusu 16 Ocak itibariyle başlayacak. Projede kredi faizlerinin yüzde 0,69’dan başlayacak.

TOKİ kampanyalarında olduğu gibi orta gelirliye konut kampanyada da kura çekilişi olacak mı?

16 Ocak itibarıyla konut üreticisinden konutunu bulan vatandaşlar kurasız konut kredisi alma hakkı elde edebilecek.

Orta gelir konut başvurusu ne zaman?

Kampanya 16 ocak itibarıyla başlayacak. Belirlenen banka şubelerine başvuru yapılacak. 16 Ocak itibariyle, kurulacak web sitesinde, vatandaşlar, “Yeni Evim Kampanyamıza” dair tüm gelişmeleri ve detayları takip edebilecekler. Herhangi bir başvuru ücreti alınmayacak.

Orta gelir konut projesi hangi illerde olaca?

Program kapsamında İstanbul 1. Bölge;

Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin ve Muğla 2. bölge,

diğer tüm iller de 3. bölge olarak belirlendi.

Kampanya 81 ilde geçerli olacak, ilk etapta 100 bin konutun satışı planlanıyor.

Orta gelir grubu konutlarında kura çekilişi olacak mı?
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Orta gelir grubu konutlarında kura çekilişi olacak mı?
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