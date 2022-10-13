TOKİ İzmir dükkan satışları nerede?

Toplamda 50 bin iş yeri verilecek proje kapsamında ilk etapta 28 ilde 10 bin iş yeri ile üretim ve istihdama katkıda bulunulacak. Daha sağlıklı bir ortamda iş hayatının devamlılığını sağlamak amacıyla; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen sanayi projelerinde üretilen dükkanların, mesleğini fiilen icra eden ilgili Oda üyesi, vergi mükellefi esnaflar ile ustalık veya işyeri açma belgesi bulunan çalışanlara uygun peşinat ve ödeme koşulları ile faydalandırılması planlandı.

İzmir’de TOKİ işyerleri hangi ilçede yapılacak?

Kemalpaşa, Torbalı ve Aliağa’da TOKİ işyeri yapılacak.

TOKİ işyeri başvuru şartları neler?

Üretim ve istihdama katkıda bulunmak, daha sağlıklı bir ortamda iş hayatının devamlılığını sağlamak amacıyla; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen İlk İşyerim projelerinde üretilen dükkanların, mesleğini fiilen icra eden ilgili Oda üyesi, vergi mükellefi esnaflar ile ustalık veya işyeri açma belgesi bulunan çalışanlara uygun peşinat ve ödeme koşulları ile faydalandırılması planlanmaktadır.

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1- Başvuru Şartları:

• TC Vatandaşı olmak.

• Projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olmak veya o il sınırlarında faaliyette bulunuyor olmak.

• Başvuru tarihi itibari ile 18 yaşını doldurmuş olmak.

• Ustalık Belgesi, İşyeri Açma Belgesi, İlgili Oda Kayıt Belgesi, Vergi Levhası, ve e-Ticaret yapıldığına dair bilgileri gösterir belgelerden birine sahip olmak.

• Kendisinin, eşinin ve 18 yaşından küçük çocukları mülkiyetinde işyeri olmaması.

TOKİ işyeri başvuru ücreti ve ödeme planı

2- Ödeme Şartları

• Başvuru bedeli : 2.000 ₺

• İhale sonrası yaklaşık dükkan bedeli üzerinden %10 peşinat bedeli.

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• Kalan bakiye borç banka sözleşmesi sonrasında başlamak üzere 120 Ay vade (6 aylık dönemlerde Memur maaşı artış oranında artış uygulanacaktır).

Kimler TOKİ işyeri başvurusu yapar?

YANLIŞ: İş yeri projesi için sadece nüfusa kayıtlı olduğu ilde başvuru yapılabilir. DOĞRUSU: İş yeri başvurusunda projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olmak veya o il sınırda faaliyette bulunuyor olması gerekmektedir. YANLIŞ: İlk iş yerim projesine herkes başvurabilir. DOĞRUSU: İlk iş yerim projesine başvurmak için Ustalık Belgesi, İş yeri Açma Belgesi, İlgili Oda Kayıt Belgesi veya Vergi Levhası e-Ticaret yapıldığına dair belgelerinden herhangi birini gösterme şartı aranmaktadır. YANLIŞ: Ev ve arsaya başvuran iş yeri için başvuramaz. DOĞRUSU: Ev ve arsaya başvuran iş yeri için de başvurabilir. Ev ve arsa çıkan hak sahibi ikisinden birini tercih etmek durumundadır, ancak ev ve iş yeri ya da arsa ve iş yerinden ikisi birden alınabilir.

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