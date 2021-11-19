Özgün TOKİ 310 konut başvurusu nasıl yapılır?
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TOKİ 310 konut başvurusu nasıl yapılır?

TOKİ'nin yeni satışları başladı. 13 ilde toplam 1.310 konut kura çekilişiyle sahiplerini bulacak. Ev sahibi olmak isteyen adaylar TOKİ 310 konut başvuruları hakkında detayları araştırıyor. Peki, TOKİ konut başvurusu nasıl yapılır? TOKİ 310 konut taksitleri ne kadar? TOKİ il il konut taksitleri, TOKİ konut fiyatları... İşte TOKİ konut başvuruları hakkında merak edilen detaylar..

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Haber Merkezi Yeni Şafak
TOKİ 310 konut başvurusu nasıl yapılır?
toki

TOKİ'nin bazı şehirlerde uygun fiyattan konut satışına devam ediyor. Türkiye genelinde 13 ilde toplam bin 310 konut dar ve orta gelirli vatandaşlar için 117 bin liradan başlayan fiyatlarla düşük taksit ve uzun vadelerle kuralı satışa sunuluyor.

İL İL TOKİ KONUT FİYATLARI TAKSİTLERİ

Afyonkarahisar Sandıklı’da satışa sunulan 12 konut için başlangıç satış fiyatı 191 bin lira olacak. 22-26 Kasım arasında başvuruların yapılacağı konutlar taksit tutarı ise 955 liradan başlıyor.

Aksaray Ağaçören’de satışa sunulan 2+1 nitelikli 32 kontun başlangıç satış fiyatı 176 bin liradan, taksit tutarı 882 liradan başlıyor.

Ankara Yenimahalle Yakacık projesinde ise 3+1 nitelik 129 konut, 2+1 nitelikli 73 konut satışa sunuldu. 3+1 konutlar 309 bin liradan, 2+1 konutlar 211 bin liradan başlıyor. Taksitler ise bin 032 liradan başlayacak.

Bursa’da satışa sunulan 132 konut fiyatı 159 bin liradan başlıyor. Taksitleri ise liradan başlıyor.

Erzincan Kemaliye projesinde satılacak 40 konutun başlangıç fiyatı 148 bin lira, taksitleri ise 493 liradan başlıyor.

Bitlis Beşminare projesindeki 139 konutun fiyatı 171 bin liradan başlarken taksitler ise 858 liradan başlayacak.

Kırıkkale Keskin projesinde ise 29 konut satışa sunuldu. Taksitlerin 793 liradan başladığı projedeki konutların fiyatı 158 bin liradan başlayacak.

Konya genelinde ise 197 konut kuralı satışa sunuluyor. Fiyatlar 117 bin liradan taksitler 393 liradan başlıyor.

Kütahya merkezdeki 73 konuta ise vatandaşlar 315 bin liradan başlayan fiyatlar ve bin 970 liradan başlayan taksitlerle sahip olabilecek.

Malatya 2+1 ve 3+1 nitelikli 286 konut 172 bin liradan başlayan fiyatlar, 864 liradan başlayan taksitlerle satılacak.

Sivas’taki 74 konutun fiyatları 131 bin liradan başlarken taksitler 437 liradan başlıyor.

Yozgat Sorgun’da satışa sunulan 72 konutun fiyatları 158 bin liradan başlıyor. Taksitler ise 795 liradan başlayacak.

TOKİ KONUT BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

13 ilde toplam 1.310 konutun satışına yoğun ilgi gösterilmeye başlandı. 117 bin TL'den başlayan satışlarda taksitlerin 393 liradan başlayacağı açıklandı. Bitlis'in Beşminare ilçesinde yapılacak proje için başlayan başvuruların ardından; Ankara, Bursa, Konya, Malatya ve daha birçok ilde başvuru alınacak.

Kuralı satışlara başvuru yapacak vatandaşlar yüzde 10, 12, 15, 20, 25 peşinat ve 96, 108, 120, 180 ve 240 ay vade ile konut sahibi olabilecek.

Başvurular Halkbank ve Ziraat Bankası’nın şubeleri aracılığıyla her il için tarihler değişmekle birlikte 10 Aralık’a kadar kabul edilecek.

TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

TOKİ kuralı konut başvurularında geçici başvuru ücreti ödenmeli. Başvuru yapacak olan vatandaşlar 2+1 daireler için 1000 TL ödeyecekler. 3+1 dairelerin başvuru ücreti ise 2000 TL olarak duyurulurken ödemeler Halkbank ve Ziraat Bankası şubelerinden ödenebilir.

TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Konutlara başvuru yapacak vatandaşların 18 yaşını doldurmuş ve Türk vatandaşı olması gerekiyor. Konut satın almak için başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine Türkiye sınırları dahilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının daha önce TOKİ’den konut satın almamış olması şartları aranıyor.

Ayrıca kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocuklarından oluşan hane halkı adına, yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir; birden fazla başvuru yapılması durumunda başvurular geçersiz sayılacaktır.

Vatandaşlar kuralı satışa sunulan konutlar hakkında detaylı bilgiye www.toki.gov.tr adresinden ulaşabilecek.

TOKİ BAŞVURUSU İÇİN GEREKEN BELGELER NELERDİR?

Başvuru sahipleri,

Kimlik Fotokopisi,

Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri, kredi kullanım durumuna göre T.C. Emekli Sandığından alacakları “Hak Sahipliği Belgesi”

Engelli vatandaşlarımız, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen kimlik kartının fotokopisi veya tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınmış sağlık heyet raporunu (en az yüzde 40 engelli olduğuna dair),

Emekli vatandaşlarımız, Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Emekli Kimlik Belgesini veya belgesi henüz çıkmadı ise emekli olduğunu gösteren belge veya yazıyı ibraz edeceklerdir.

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