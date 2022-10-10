TOKİ 1 milyon arsa ve 10 bin işyeri başvuru şartları neler? İşte sosyal konut arsa, işyeri başvurularında bilinmesi gerekenler

TOKİ konutlarından sonra şimdi de 1 milyon arsa ile 10 bin işyeri başvuruları için takvim süreci başladı. Evi olmayan vatandaşın kira öder gibi ev sahibi olmasını sağlayacak, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi İlk Evim İlk İşyerim kapsamında yer alan arsalar ve işyeri için başvuru süreci bugün itibariyle başladı.

Sosyal konuta başvuran TOKİ arsaya başvuru yapabilecek mi?

Proje kapsamında konut, arsa ve işyeri yer alıyor. Dar gelirli vatandaşın bunlardan birine başvuru yapması bekleniyordu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, önceki gün yaptığı açıklamada sosyal konut projesine başvuru yapanların arsaya da başvuru yapabileceğini açıkladı.

TOKİ arsa başvurusu yaparken ödeme yapılacak mı?

TOKİ arsa başvuru bedeli olarak 500 TL yatırılacak. Kurada çıkmaması halinde ödeme iade edilecek. TOKİ işyeri başvuru ücreti ise 2000 TL.

TOKİ 1 milyon arsa satışı mı yapacak?

İlk etapta 100 bin arsa ve 10 bin işyeri, 5 yılda 250 bin arsa ve 50 bin işyeri yapılması planlanıyordu. Gelen yoğun ilgi sonrası arsa sayısında artışa gidildi. Müjdeyi paylaşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 1 milyon arsanın dar gelirli vatandaşa uygun fiyat ve ödeme şartı ile satılacağını söyledi. Proje kapsamında iki çeşit arsa yer alıyor. Müstakil konutların yapılacağı arsalar 350 ila 500 metrekare büyüklükte olacak.

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TOKİ 1 milyon arsa başvurusu nereden yapılacak?

Vatandaşlar TOKİ arsa başvurularını e devlet ya da Ziraat Bankası'ndan yapabilecek. TOKİ ARSA BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

TOKİ arsa fiyatları kaçtan satılacak?

Müstakil arsaların fiyatları 192 bin 500 liradan, taksitleri ise 1.604 liradan başlayacak. İkinci seçenek hisseli parseller olacak. Konut büyüklüğü 150 metrekare olacak. Hisseli arsalar 112 bin 500 liradan başlayan fiyatlar ve 937 liradan başlayan taksitlerle vatandaşa sunulacak. Piyasa fiyatının altında, yüzde 30 indirimle satılacak arsalar, 10 yıl vadeyle, faizsiz şekilde sunulacak.

TOKİ 1 milyon arsa hangi hangi illerde satılacak?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Bakanı Murat Kurum, 1 milyon arsa, 10 bin iş yeri için başvuruların bugün başlayacağını belirterek, "Detayları Cumhurbaşkanımız Kabine toplantımız sonrası duyuracak" ifadesini kullandı.

Elektrik, su ve stabilize yol altyapıları tamamlanmış, imar planı yapılmış ve inşaat yapmaya hazır 1 milyon arsa için başvuru yapılacağına, 50 bin iş yeri verilecek proje kapsamında ise ilk etapta 28 ilde 10 bin iş yeri için başvuru alınacağı kaydedildi. 1 milyon arsa satışlarının hangi illerde olacağı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları sonrası netlik kazanacak.

TOKİ 1 milyon arsa başvuru şartları neler?

18 yaşını doldurmuş TC vatandaşı olmak. O belediye sınırları içerisinde ikamet etmek. Tahsis edilecek arsalar, büyükşehir merkez ilçelerden herhangi birisinde ise merkez ilçelerden herhangi birisi sınırı içinde ikamet etmek. Diğer belediyelerde ise arsa tahsisi öngörülen belediye sınırları içerisinde ikamet etmek. Yoksul ve dar gelirli olmak. ev yapmaya müsait arsaya veya herhangi bir yerde bir ev veya apartmanın ayrı bir dairesine karşılık olan arsa payına sahip olmamak. Gecekondu Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği hükümleri uyarınca yapılmış olan uygulamalardan daha önce faydalanmamış olmak. Başvuru bedeli olarak 500 TL yatırılması.

TOKİ 10 bin işyeri başvuru şartları neler?

TC vatandaşı olmak.

Projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olmak veya o il sınırlarında faaliyette bulunuyor olmak.

18 yaşını doldurmuş olmak.

Ustalık belgesi, işyeri açma belgesi, ilgili oda kayıt belgesi veya vergi mükellefi olmak, e-ticaret yapıldığına dair nace kodu gibi bilgileri gösterir belgeler.

Kendisinin, eşinin ve 18 yaşından küçük çocukları mülkiyetinde sanayi dükkanı olmaması.

Başvuru bedeli 2 bin TL olup, kurada işyeri çıkmaması durumunda bu bedel geri iade edilecek.

TOKİ işyeri hangi illerde var?

Ankara'da bin, İzmir'de 700, Bursa, Konya, Adana, Malatya, Gaziantep ve Şanlıurfa'da 500, Diyarbakır ve Kocaeli'de 450, Eskişehir, Kayseri ve Manisa'da 350, Mersin, Denizli ve Balıkesir'de 300, Van, Erzurum, Trabzon, Tekirdağ'da 250, Afyonkarahisar, Aksaray, Isparta, Çorum, Ordu, Sivas'ta 200, Şırnak'ta 150 ve Kastamonu'da ise 100 adet inşa edilecek.





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