TOKİ konutları için başvurular başladı. Van’ın Gürpınar Belediyesi ve Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından ilçenin ekonomik ve sosyal açıdan kalkınması için yapılmasına başlanacak lüks daireler için başvurular başladı. İşte TOKİ konutlarına başvurular için yapılması gerekenler...

Gürpınar Belediyesi, gerçekleştirdiği alt ve üstyapı ile sosyal belediyecilik çalışmalarının yanı sıra ilçenin kalkınması için de önemli projeler geliştiriyor. İlçede yıllardır yaşanan konut sıkıntısını gidermek için harekete geçen Gürpınar Belediyesi, hem memur kesimini ilçede tutarak ekonomik ve canlılık getirmek hem de ilçenin yıllardır beklediği konut ihtiyacını tamamlıyor. Bu kapsamda TOKİ ile yapılan görüşmeler sonunda ilçeye lüks konutların yapımı için ilk adımlar atıldı.



Önümüzdeki günlerde yapımına başlanacak 3 1 ve 2 1 dairler için cazip ödeme kolaylığı sağlandı. Sosyal donatı alanlarıyla ilçenin çehresini değiştirecek konutlara sahip olmak için sadece 4 bin TL peşinat ödenerek başvuru yapılabilir. Gürpınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, “Gürpınar Konakları” ismini verdikleri projenin ilçenin kalkınmasına önemli katkı sağlayacağını vurguladı. Ev sahibi olmak isteyenler için çok iyi bir fırsat sunduklarını ifade eden Doğramacı, şöyle devam etti:

"Gürpınar’ın Van’a yakın olmasını fırsata çevirmek istiyoruz. Bu açıdan sadece ilçemizde çalışan memurlar için değil, Van’da çalışan herkes için Gürpınar Konakları iyi bir seçenek. ‘Van’da çalış ama Gürpınar’da otur’ diyoruz. Çünkü huzur kenti ilçemizin lüks dairelerinde kalıp, Van’daki işinize 15 dakika içerisinde gidebilirsiniz. Bu fırsatın iyi değerlendirilmesini istiyoruz. Gürpınar Konakları sadece Gürpınar’ın değil Van ilinin prestij projelerinden biri olacaktır. Havası, suyu, güneşiyle tamamen yaşanılabilir bir şehir inşa etmek için çalışıyoruz ve Allah’ın izniyle bunu hep birlikte başaracağız. Gürpınar’ın kalkınması için yakaladığımız bu hizmet ve yatırım atağından isteyen herkes faydalanabilir. Her şey daha yaşanabilir bir Gürpınar için."