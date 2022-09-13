TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI: TOKİ konut, arsa, işyeri başvuruları, başvuru ücretleri, ödeme planı

Cumhuriyet tarihinin en büyük TOKİ sosyal konut projesinin detaylarını Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün açıkladı.Genç, emekli, engelli ve şehit yakınları için özel kontenjanın oluşturulduğu 2022 TOKİ projesinde konut ile birlikte alt yapısı hazır arsa satışı da yapılacak. Erdoğan TOKİ başvurularının 14 Eylül'den itibaren başlayacağını duyurdu. TOKİ başvuruları e-devlet TOKİ başvuru ekranı üzerinden yapılacak.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan TOKİ projesi, evi olmayan vatandaş kalmasın mottosuyla başlıyor. Türkiye'de yaklaşık 100 bin konut yapılacak. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Gaziantep ve diğer illerimizde TOKİ konutları yapılacak.

TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURU ŞARTLARI

Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;

T.C. vatandaşı olması,

Proje il sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet etmesi veya proje il nüfusuna kayıtlı olması,

Başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları içinde tapuda kayıtlı konutlarının bulunmaması; TOKİ’den daha önce ev sahibi olmama

İstanbul için aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 18.000 TL, yurt genelinde 16.000 TL olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimleri Hariç)

Bir hane halkı adına, tek başvuru yapılması

Başvuruları yapacak vatandaşlarımızın; 18 yaşını tamamlamaları gerekmektedir.

Genç kategorisine 14/09/1992 tarihinden sonra doğan vatandaşlarımız müracaat edebilecektir.

Başvuru Bedeli: 500 TL

TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

TOKİ sosyal konut projesi başvuru tarihleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında belli oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında; "Başvuruları yarın itibarıyla başlayacak ve ekim sonuna kadar sürecek sosyal konut projesinin ilk temelini yılbaşında atıyoruz" ifadelerinde bulundu.

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Buna göre; başvurular 14 Eylül- 31 Ekim ayının sonuna kadar sürecek.

2+1 VE 3+1 KONUTLARIN AYLIK ÖDEMELERİ NE KADAR OLACAK?

608 bin lira fiyattaki 2+1 konutlar, aylık 2 bin 280 liradan başlayan taksitlerle 240 vadeyle sahip olunabilecek.

2+1 konut fiyatları: 608 bin TL

3+1 konut fiyatları 850 bin TL

Konutların %10 peşinatı ödenecek. Kalanı da 120 ay ve 240 ay vade olarak ödenecek. Ödemeler faizsiz olarak yapılacak.

TOKİ KONTENJANLARI NE KADAR?

Yeni sosyal konutlarda gençler, emekliler, şehit yakınları ve gaziler ile engellilere kontenjan ayrılacak. TOKİ sosyal konut kontenjanları şöyle:

Emekliler %20: 50 bin konut

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Gençler %20: 50 bin konut

Şehit yakınları - gaziler %5: 12 bin 500 konut

Engelliler %5: 12 bin 500 konut

Diğer Vatandaşlarımız %50: 125 bin konut

Genç kategorisine 1991 Eylül ayından sonra doğanlar müracaat edebilecek.

TOKİ PROJESİNDE HANE GELİR SINIRI NE KADAR?

Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile bunların dul ve yetimleri hariç başvuruda bulunacaklarda, aylık hane halkı gelirinin İstanbul için en fazla net 18 bin lira, yurt genelinde ise en fazla 16 bin lira olması şartı aranacak.

TOKİ BAŞVURU ÜCRETLERİ NE KADAR?

Proje kapsamında satışa sunulacak 100 bin arsa, elektrik, su ve doğal gaz altyapıları tamamlanmış, imar planları bulunan ve inşaat yapmaya hazır şekilde teslim edilecek.

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Başvuru bedeli 500 lira olarak belirlenen kampanyadan faydalanmaya hak kazananlar bu arsalar üzerine kendi evlerini yapabilecek.

Başvuru şartlarını taşıyanlar arasında kura çekilecek.

TOKİ KONUTLARININ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Yerel ve yatay mimari- 5 katı geçmeyecek

Sıfır atık uyumlu

Enerji verimli

İklim dostu malzemeler

Yenilenebilir enerji sistem

SOSYAL KONUT PROJELERİ NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, projenin ne zaman tamamlanacağına ilişkin tarih detayı verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, "Amacımız, ilk etap konutlarını azami 2 yıl içinde bitirip hak sahibi vatandaşlarımıza teslim etmektir. Hedefimiz tüm il ve ilçelerimizde 2023-2028 arasını kapsayan 5 yıllık süreçte 500 bin sosyal konut, 250 bin konut amaçlı arsa ve 50 bin iş yeri yapmak." ifadelerinde bulundu.

Buna göre, konut projesinde ilk etap konutlarının 2 yıl içerisinde bitmesi planlanıyor. Projenin de 5 yıl içerisinde tamamlanması bekleniyor.

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CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK SOSYAL KONUT PROJESİ

13 Eylülde;

- 250 BİN KONUT

- 100 BİN ALTYAPILI KONUT ARSASI

- 10 BİN SANAYİ SİTESİ

Son 20 yılda TOKİ ile 1 milyon 170 bin sosyal konut üretildi. Ama ilk kez, tek seferde 250 bin konut yapılacak. 100 bin altyapılı arsayla konut yapma imkanı sağlanacak ve 10 bin sanayi sitesiyle vatandaşımıza kendi işini kurma imkanı verilecek.

- 250 bin konut, yaklaşık 362 milyar liralık yatırım ile gerçekleştirilecek. Bu denli dev bir yatırımın çarpan etkisiyle, 1,5 trilyon liradan fazla bir ekonomik hareketliliğe yol açacağını öngörüyoruz. Halihazırda süre gelen kira ve konut fiyatlarındaki yüksekliğin düşürülmesi noktasında olumlu katkı sunacaktır.

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- Bu kampanya en az 100 bin yeni istihdam katkısı sağlayacak.

- 250’den fazla alt sektörü ilgilendirmesi sebebiyle ekonominin, sanayinin, ticaretin çarklarını hızlandıracak.

- Tüm bunların yanında sosyal konutlarımız, güvenli işyerlerimiz bir deprem ülkesi olan Türkiye’nin kentsel dönüşümü noktasında da öncü bir vazife üstlenecek, milletimizin can ve mal güvenliğini sağlayacak güçte ve donanımda inşa edilecektir. Projenin ilk etabıyla 1 milyonunun üzerinde insanımızı, sağlıksız alanlardan, güvenli konutlara taşımış olacağız.

TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ HANGİ İLLERDE?

TOKİ evleri 81 ilde, arsalar ise 7 bölgede olacak. En fazla konut İstanbul’a yapılacak. TOKİ iller şu şekilde;

Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Uşak, Van ve Zonguldak illerinde yer alıyor.