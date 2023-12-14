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TOKİ kura sonuçları ile Tuzla’da 5 bin 750 2+1 ve 3+1 konutun sahipleri belirleniyor: İşte asil ve yedek isim listesi

TOKİ Tuzla kura sonuçları belli oluyor. TOKİ 5 bin 750 2+1 ve 3+1 konutun sahipleri gerçekleştirilen kura çekilişi ile açıklanıyor. 13 ve 14 Aralık'ta gerçekleştirilen kura çekimi ile 5 bin 750 konutun hak sahipleri belirleniyor. Noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekiminin ardından asil ve yedek isim listesi açıklandı. İşte 14 Aralık TOKİ Tuzla kura çekimi sonuçlarına ilişkin merak edilenler...

11:56 - 14/12/2023 Perşembe
Güncelleme: 11:57 - 14/12/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Tuzla TOKİ kura sonuçları asil ve yedek isim listesi
Tuzla TOKİ kura sonuçları asil ve yedek isim listesi
TOKİ Tuzla kura sonuçları
, Toplu Konut İdaresi kampanyasına başvuruda bulunan vatandaşların gündeminde yer alıyor. 13 ve 14 Aralık'ta gerçekleştirilen kura çekimi ile 5 bin 750 konutun hak sahipleri belirleniyor.

TOKİ TUZLA KURA ÇEKİMİ YAPILDI MI?

TOKİ Tuzla kura çekimi saat 10:00'da Youtube üzerinden gerçekleştirildi. Tuzla'da kura çekimi sonrasında 5750 konut hak sahibini bulacak. 3+1 konutların kura çekimi ise 14 Aralık Perşembe günü 10.00'da başladı.

TOKİ TUZLA KURA SONUÇLARI VE İSİM LİSTESİ SORGULAMA NASIL NEREDEN YAPILIR?

TOKİ kura sonuçları yalnızca E-Devlet sistemi üzerinden erişime açılan ekran üzerinden sorgulanabiliyor. TOKİ Tuzla kura çekimi ise Toplu Konut İdaresi'nin resmi Youtube hesabı canlı yayın ekranı üzerinden takip edilebiliyor.

TUZLA TOKİ KURA SONUÇLARI ASİL VE YEDEK İSİM LİSTESİ

TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN EKRANI İÇİN
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