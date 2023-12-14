TOKİ TUZLA KURA ÇEKİMİ YAPILDI MI?
TOKİ Tuzla kura çekimi saat 10:00'da Youtube üzerinden gerçekleştirildi. Tuzla'da kura çekimi sonrasında 5750 konut hak sahibini bulacak. 3+1 konutların kura çekimi ise 14 Aralık Perşembe günü 10.00'da başladı.
TOKİ TUZLA KURA SONUÇLARI VE İSİM LİSTESİ SORGULAMA NASIL NEREDEN YAPILIR?
TOKİ kura sonuçları yalnızca E-Devlet sistemi üzerinden erişime açılan ekran üzerinden sorgulanabiliyor. TOKİ Tuzla kura çekimi ise Toplu Konut İdaresi'nin resmi Youtube hesabı canlı yayın ekranı üzerinden takip edilebiliyor.