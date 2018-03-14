TOKİ’den Diyarbakır’a dev yatırımlar

Önümüzdeki bahar aylarında konutlarımızın tamamına yakına vatandaşlarımıza teslim edeceğiz” dedi.

Terörden dolayı ağır hasar gören Diyarbakır’da 5 bin 746 konut inşa eden TOKİ, Sur İçkale Vadisi Çevre Düzenlemesi ile kültürel mirasın geleceğe aktarılmasını sağladı. TOKİ tarafından inşa edilen 33 bin seyirci kapasiteli stadyumda da sona yaklaşıldı. Terör mağduru vatandaşların ihtiyaçları esas alınarak yapılan planlama doğrultusunda, Diyarbakır’da 5 bin 746 konutun inşasına başladıklarını söyleyen Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanı Turan, “Bu konutlarımızın bir kısmını tamamlayıp vatandaşlarımıza teslim ettik. Önümüzdeki bahar aylarında konutlarımızın tamamına yakına vatandaşlarımıza teslim edeceğiz” şeklinde konuştu.

Diyarbakır Suriçi’nde yeni bir yaşam alanı oluşuyor

TOKİ’nin, Diyarbakır’da Suriçi’nin tarihi dokusuna zarar vermeden, geleneksel dokuyu koruyarak yeni bir yaşam alanı inşa ettiğini vurgulayan Turan, “Riskli alan sınırları içine surların doğu bölümünde, Dicle Vadisi’ne inen dik yamaçlarda var olan kaçak yapılaşmış konutların bulunduğu bölümler de katılmıştır. İçkale Vadisi, tasarım açısından Diyarbakır kent bütünü içinde birincil potansiyel olarak değerlendirilerek, doğal ve tarihi değerleri ile kentsel kimliğini ön planda tutan bir yaklaşımla tasarlandı. Çalışmada, proje alanının en yalın şekliyle kent yaşamına sunulması temel ilke olarak benimsendi. Açık alan düzenlemelerinde proje kimlik ve niteliğine uygun malzeme ve donatılara yer verilirken, Diyarbakır Surları ve diğer tarihi yapıların temel yapı taşı olan Bazalt, klasik ve modern biçimlerde zemin ve tematik bitkisel düzenlemenin ana bileşeni olarak kullanıldı” açıklamalarında bulundu.

Peyzaj projesiyle bölgenin sahip olduğu değerlerin ön planda tutulduğunu belirten Turan, “9 bin yıllık bir geçmişe sahip bölge, tarihsel değerinin yanında Dicle Vadisi gibi Güneydoğu Anadolu Bölgesinin en önemli ekolojik koridorunun özel bir parçası konumunda. Proje alanının merkezinde yüz binlerin ziyaret ettiği, kentin en karakteristik yapılarından Hazreti Süleyman Camisi ve Sahabeler Türbesi var. Buraları mimari açıdan da eşsiz bir eser olan yapıya hak ettiği saygıyı göstermek adına bir kentsel odak olarak düzenledik. İçkale Vadisi’ni, balkonlu ve setli olarak düzenlenen meydanı, Dicle havası ve manzarasıyla, kentin sahip olduğu tarihi, kültürel ve ekolojik zenginlik hakkında farkındalık oluşturacak şekilde özel bir platform olarak kurguladık” ifadelerini kullandı.





Diyarbakır’a modern oto sanayi merkezi

Diyarbakır’ın istihdamına ve gelişimine katkı sağlayacak sanayi sitesi Diyarbakır Yeni 4. Oto Tamirciler ve Küçük Sanayi Sitesi Projesi ile 4 bin 500 kişinin istihdam edileceğini ve 810 iş yeri kapasitesine sahip olacak modern bir oto sanayi merkezi inşa ettiklerini açıklayan Turan, “Projede, 620’si 150 metrekare ve 190’ı 300 metrekare büyüklükte iki tip iş yeri bulunuyor. Sitede ayrıca, çalışanların ve ziyaretçilerin ihtiyaçlarına yönelik idare binası, çarşı, banka, fırın, cami, PTT ve lokanta gibi birimlere de yer veriliyor” diye konuştu.

Diyarbakır’da konutun yanında sosyal donatı projeleri de inşa ettiklerini vurgulayan Turan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Diyarbakır’daki mevcut sanayi siteleri ve şehir içindeki iş yerlerinin uygun mekanlarda hizmet vermesi, çalışanların daha iyi koşullarda verimli üretimin sağlanması amacıyla tasarlanan Modern Oto Sanayi Sitesiyle, kentin vizyonuna ve istihdama katkı sağlamak, üretim altyapısını oluşturmak ve mesleki alanları geliştirmeyi hedefliyoruz. Projelerimizi şehirlerimizin kendi kültür ve değerlerini koruyarak yerel mimari çizgi ve yapı unsurları esas alarak geliştiriyoruz. Diyarbakır’ın kültür, sanat, tarih ve coğrafi niteliklerinin yansıtıldığı tasarımlar, yöresel alışkanlıkları destekleyen ve geleneksel yaşamın değişime uğramadan sürdürülmesinde katkı yapan unsurları hayata geçiriyoruz.’’

"Dikey yapılaşmadan yatay yapılaşmaya geçtik"

Dikey yapılaşmadan yatay yapılaşmaya geçtiklerini söyleyen Turan, “Yol haritamızdaki en önemli unsurlardan biri yatay bir yapılaşmadır. Şehirlerdeki en yüksek binalar TOKİ binaları olmayacaktır, diyoruz. Pek çok ilimizde bu bakışı yansıtacak önemli projeler başlattık. Diyarbakır Kayapınar ilçesinde de inşa ettiğimiz konutlarımız yatay mimari anlayışı ile inşa ediliyor. 3, 4, 7 kat şeklinde farklı kat yüksekliklerinde inşa ettiğimiz konutlarımız yatay ve yerel mimari özellikleri ile örnek bir uygulama olacaktır’’ dedi.

Diyarbakır merkez Kayapınar ilçesinde, 158 bin 353 metrekare alanda yapımı süren, Diyarbakır’ın yanı sıra bölgeye de hizmet verecek UEFA ve FIFA standartlarındaki 33 bin seyirci kapasiteli stadın tamamlanma aşamasına geldiğini kaydeden Turan, “UEFA ve FIFA standartlarındaki modern stadımız hem Diyarbakır’a hem de bölgeye yeni bir değer katacak. Stadımız tamamlanma aşamasına geldi. Stadımızı en kısa sürede bitirip Gençlik ve Spor Bakanlığımıza teslim edeceğiz” şeklinde konuştu.