Daha önce TOKİ’den ev alanlar başvuruda bulunacaklar mı?

Düşük ve orta gelirli vatandaşlara ev sahibi olma imkanı sunan TOKİ sosyal konut projesi başvuru tarihleri açıklandı. TOKİ sosyal konut başvuruları 14 Eylül 2022 Çarşamba günü başladı. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut başvuruları 31 Ekim’de sona erecek.

TOKİ 2+1 ve 3+1 konut fiyatları, peşinat ödemesi ve taksit tutarları ne kadar?

2 trilyon TL'den fazla ekonomik hareketliliğe yol açarak, hem konut hem de kira fiyatlarını düşürmesi beklenen projede, 3+1 konutların başlangıç fiyatı 850 bin TL şeklinde açıklandı. Proje kapsamında inşa edilecek 2+1 konutların başlangıç fiyatı ise 608 bin TL olacak. Sosyal Konut Projesi kapsamında inşa edilecek 2+1 konutlara aylık 2 bin 280 liradan başlayan taksitlerle, 240 ay vadeyle sahip olunabilecek. 850 bin fiyata sahip 3+1 konutlar ise 3 bin 187 liradan başlayan taksitlerle 240 ay vade ile alınabilecek.

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TOKİ'den ev alanlar konut ve arsa başvurusu yapar mı?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Daha önce TOKİ’den ev alanların başvuruları geçersiz sayılacak. İleriki süreçte konut iadesi yapmak isteyenler de başvuru yapacak ve ücret iadesini alacak.” dedi.

TOKİ konutları ne zaman başlayacak?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: Sahada şu an fiilen 300 bin konutumuz inşa ediliyor. Tüm bunları yapan irade 250 bin konutu da yapar, nitekim 25 Ekim'de temellerini atıyoruz.

TOKİ konutları ne zaman teslim edilecek?

Sosyal konut projesinde inşaatları 2 yılda tamamlamayı hedefleniyor.

TOKİ kuraları ne zaman çekilecek?

Bakan Kurum TOKİ kura çekilişlerine ilişkin olarak da “Mart 2023’e kadar kuralar çekilecek. Noter huzurunda, adaletli bir şekilde yapılacak. Dileyenler yerinde görecek, dileyenler de canlı yayından takip edebilecek. İlk gün ya da son gün başvuran arasında bir fark olmayacak. Kura sonrasında da gerekli işlemler gerçekleştirilecek.” dedi.

TOKİ konut başvuru şartları neler?

Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;

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T.C. vatandaşı olması, Proje il sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet etmesi veya proje il nüfusuna kayıtlı olması, Başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları içinde tapuda kayıtlı konutlarının bulunmaması; TOKİ’den daha önce ev sahibi olmama, İstanbul için aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 18.000 TL, yurt genelinde 16.000 TL olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimleri Hariç) Bir hane halkı adına, tek başvuru yapılması, Başvuruları yapacak vatandaşlarımızın; 18 yaşını tamamlamaları gerekmektedir. Genç kategorisine 14/09/1992 tarihinden sonra doğan vatandaşlarımız müracaat edebilecektir.

TOKİ 3+1, 2+1 ev peşinatları, taksitleri ne kadar?

İstanbul, Antalya, İzmir ve Bursa İlllerinde 2+1 Brüt 75 metrekare ev fiyatı 679.000 TL, İstanbul, Antalya, İzmir ve Bursa İlllerinde 2+1 Brüt 85 metrekare ev fiyatı 770.000 TL, İstanbul, Antalya, İzmir ve Bursa İlllerinde 3+1 Brüt 105 metrekare ev fiyatı 950.000 TL, Ankara ve diğer Büyükşehir olan illerde 2+1 Brüt 75 metrekare ev fiyatı 643.000 TL, Ankara ve diğer Büyükşehir olan illerde 2+1 Brüt 85 metrekare ev fiyatı 729.000 TL, Ankara ve diğer Büyükşehir olan illerde 3+1 Brüt 105 metrekare ev fiyatı 900.000 TL,

TOKİ arsa fiyatları ne kadar?

TOKİ arsa ödemeleri müstakil ve müşterek arsalarda farklı olacak. Müstakil arsaların yüzölçümü yaklaşık 350-500 metrekare arasında değişecek. Fiyatı 192 bin 500 TL olan bu arsaların taksitleri ise 1.604 TL’den başlayacak. Müşterek arsa ise yüzölçümü değişiklik gösteren, plan yapılaşma koşullarına göre toplu yapı yapmaya müsait, birden fazla hissedarı olan arsa olarak sunulacak. Hisseli arsalar 112 bin 500'den başlayan fiyat ve 937 liradan başlayan taksitlerle vatandaşa sunulacak.





TOKİ arsa başvuru şartları

T.C. Vatandaşı olmak.

18 yaşını doldurmuş olmak.

O Belediye sınırları içerisinde ikamet etmek veya o ilçe nüfusuna kayıtlı olmak (Tahsis edilecek arsalar, Büyükşehir Merkez ilçelerden herhangi birisinde ise Merkez ilçelerden herhangi birisi sınırı içinde ikamet etmek veya ilçe nüfusuna kayıtlı olmak. Diğer Belediyelerde ise arsa tahsisi öngörülen Belediye sınırları içerisinde ikamet etmek veya ilçe nüfusuna kayıtlı olmak.)

Aylık Gelir Durumu 16.000 TL'nin altında olması.

Arsa tahsis edilecek kimselerin, kendisinin veya eşinin veya ergin olmayan çocuğunun herhangi bir belediye sınırı içinde ev yapmaya müsait arsaya veya her hangi bir yerde bir ev veya apartmanın ayrı bir dairesine karşılık olan arsa payına (kat irtifakı tapusu) sahip olmaması şarttır.

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İdaremizce yapılmış uygulamalardan daha önce faydalanmamış olmak.

Başvuru bedeli olarak 500 TL yatırılması.

(Noter kurası sonucu kendilerine asıl ve yedek olarak arsa isabet etmeyenler ile arsa tahsisinden yararlanmaktan vazgeçen ve yedek listede sırası gelmeyenlerin başvuru bedeli iade edilecektir. Kendilerine arsa tahsis edilenlerin ödemiş oldukları başvuru bedeli peşinat bedeline dahil edilecektir.)

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