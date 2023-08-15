Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından yapılan açıklamada, 2024'ün ilk 6 ayı için yüzde 14, ikinci 6 ayı için 9; 2025'in ilk 6 ayı için yüzde 6, ikinci 6 ayı için yüzde 5 zam önerileceği bilgisi verilirken Memur-Sen'in teklifi kabul etmemesi üzerine 3. toplantının tarihi merak konusu oldu. Peki Toplu İş Sözleşmesi 3. toplantı ne zaman? Memur ve emekli zammı ne zaman belli olacak?

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TOPLANTISI NE ZAMAN?

Teklifin Memur-Sen tarafından kabul edilmemesi nedeniyle hükümet 17 ve 22 Ağustos'ta yeni tekliflerle masaya gelecek.

Tarafların yine anlaşamaması durumunda ise 23 Ağustos'tan itibaren Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvurulacak. Bu aşamada Kurul, en geç ay sonuna kadar sözleşmeye dair kararını açıklayacak.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ TOPLU SÖZLEŞME ZAM TEKLİFİ BELLİ OLDU

Memur ve memur emeklilerinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesiyle ilgili görüşmeler kapsamında Kamu İşveren Heyetinin ilk zam teklifini sundu. Bakan Işıkhan "2024-2025 toplu sözleşmeleri çerçevesinde kamu işveren heyeti olarak 2024 yılı ilk 6 ay için 14, ikinci 6 ay için 9, 2025 ilk 6 ay için 6, ikinci alı 5 olarak teklifimizi açıklıyorum. 2024 Ocak ayında enflasyonu dikkate aldığımızda yüzde 42'yi bulan artış öngörülmüştür. 2024'ün ikinci altı aylık dönemde kümülatif artış yüzde 54'ün üzerinde olacaktır. Temennimiz odur ki, paydaşlar da uzlaşı içinde imzalayalım" dedi.

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ 3. TOPLANTI NE ZAMAN 2023?

Müzakerelerde kritik sürece girilirken, bu kapsamda hükümet, kamu görevlilerinin geneline ilişkin ilk zam teklifini 2. toplantıda, 15 Ağustos Salı günü sözleşme masasına sundu. Memur-Sen yönetiminin zam teklifi toplantısı için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na çağrıldığı toplantı saat 15.00'te başlarken toplantının ardından açıklama yapan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, teklifi kabul etmelerinin mümkün olmadığını dile getirdi. İlk iki toplantıda bir sonuca varılmaması sebebiyle yapılacak olan 3. toplantı 17 Ağustos 2023 Perşembe günü gerçekleşecek.







