İtalya Serie A 25. haftasında Roma evinde Juventus’u konuk etti. Ev sahibi ekip dakika 53’de Gianluca Mancini’nin attığı golle Juventus’u 1-0 mağlup etti. Jose Mourinho’nun öğrencileri bu sonuçla ligde puanını 47’ye çıkararak 4. sırada yer aldı. Roma - Juventus maç özetini izlemek ve İtalya Serie A puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.