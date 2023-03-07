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Torino 3 puana tek golle ulaştı

İtalya Serie A 25. hafta kapanış maçında Torino evinde Bologna’yı konuk etti. Torino 22. dakikada Yann Karamoh’un attığı golle maçtan 1-0 galip geldi. Adlığı bu galibiyetle ligde 34 puanla 9. sırada yer alan Torino en yakın rakibi Bologna ile arasındaki puan farkını 1’e indirdi. Torino - Bologna maç özetini izlemek ve İtalya Serie A puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.

09:56 . 7/03/2023 Salı
Yeni Şafak
Torino 1-0 Bologna

Torino 1-0 Bologna

İtalya Serie A 25. haftasında Torino ve Bologna karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip galibiyete tek golle ulaştı ve maç 1-0 bitti.

TORİNO - BOLOGNA MAÇ ÖZETİ

Torino - Bologna maç özetini izlemek için

İTALYA SERİE A PUAN DURUMU






#Torino
#Bologna
#İtalya Serie A
#puan durumu
#Yann Karamoh
2 saat önce
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Torino 3 puana tek golle ulaştı
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