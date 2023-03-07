Torino 1-0 Bologna
İtalya Serie A 25. haftasında Torino ve Bologna karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip galibiyete tek golle ulaştı ve maç 1-0 bitti.
TORİNO - BOLOGNA MAÇ ÖZETİ
TORİNO - BOLOGNA MAÇ ÖZETİ
İTALYA SERİE A PUAN DURUMU
İTALYA SERİE A PUAN DURUMU
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2 saat önce
Torino 3 puana tek golle ulaştı
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