NBA'de normal sezona 8 maçla devam edildi. Bucks, deplasmanda Raptors'ı 16 sayı farkla geçti. Bucks'ta Damian Lillard, 37 sayı ve 13 asistle galibiyette önemli rol oynarken Malik Beasley ise 30 sayı kaydetti. Raptors'ta Scottie Barnes'in 29 sayısı ise mağlubiyete engel olamadı. Toronto Raptors - Milwaukee Bucks maç özeti haberimizde.