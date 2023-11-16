Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Milwaukee Bucks, Toronto Raptors'ı 128-112 mağlup etti.
NBA'de normal sezona 8 maçla devam edildi. Bucks, deplasmanda Raptors'ı 16 sayı farkla geçti. Bucks'ta Damian Lillard, 37 sayı ve 13 asistle galibiyette önemli rol oynarken Malik Beasley ise 30 sayı kaydetti. Raptors'ta Scottie Barnes'in 29 sayısı ise mağlubiyete engel olamadı. Toronto Raptors - Milwaukee Bucks maç özeti haberimizde.
TORONTO RAPTORS - MİLWAUKEE BUCKS MAÇ ÖZETİ
NBA’DE GECENİN TOPLU SONUÇLARI
Washington Wizards-Dallas Mavericks: 117-130
Atlanta Hawks-New York Knicks: 114-116
Philadelphia 76ers-Boston Celtics: 107-117
Toronto Raptors-Milwaukee Bucks: 112-128
Chicago Bulls-Orlando Magic: 94-96
Phoenix Suns-Minnesota Timberwolves: 133-115
Los Angeles Lakers-Sacramento Kings: 110-125
Portland Trail Blazers-Cleveland Cavaliers: 95-109