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Milwaukee Bucks, deplasmanda Toronto Raptors'ı 128-112 mağlup etti | ÖZET

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Milwaukee Bucks, Toronto Raptors'ı 128-112 mağlup etti. Bucks'ta Damian Lillard, 37 sayı ve 13 asistle galibiyette önemli rol oynarken Malik Beasley ise 30 sayı kaydetti. Böylece, Bucks sakat olan yıldız oyuncusu Giannis Antetokounmpo'nun yokluğunda da galibiyete ulaşmış oldu. Toronto Raptors - Milwaukee Bucks maç özetini izlemek ve NBA’de gecenin toplu sonuçlarına bakmak için haberimize bakabilirsiniz.

10:41 - 16/11/2023 الخميس
Yeni Şafak
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Milwaukee Bucks, Toronto Raptors'ı 128-112 mağlup etti.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Milwaukee Bucks, Toronto Raptors'ı 128-112 mağlup etti.

NBA'de normal sezona 8 maçla devam edildi. Bucks, deplasmanda Raptors'ı 16 sayı farkla geçti. Bucks'ta Damian Lillard, 37 sayı ve 13 asistle galibiyette önemli rol oynarken Malik Beasley ise 30 sayı kaydetti. Raptors'ta Scottie Barnes'in 29 sayısı ise mağlubiyete engel olamadı. Toronto Raptors - Milwaukee Bucks maç özeti haberimizde.

TORONTO RAPTORS - MİLWAUKEE BUCKS MAÇ ÖZETİ

NBA’DE GECENİN TOPLU SONUÇLARI

Washington Wizards-Dallas Mavericks: 117-130

Atlanta Hawks-New York Knicks: 114-116

Philadelphia 76ers-Boston Celtics: 107-117

Toronto Raptors-Milwaukee Bucks: 112-128

Chicago Bulls-Orlando Magic: 94-96

Phoenix Suns-Minnesota Timberwolves: 133-115

Los Angeles Lakers-Sacramento Kings: 110-125

Portland Trail Blazers-Cleveland Cavaliers: 95-109



#Toronto Raptors
#Milwaukee Bucks
#NBA
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