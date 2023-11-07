Chelsea, İngiltere Premier Lig 11. haftasında deplasmanda Tottenham ile karşılaştı. 9 kişi kalan rakibine karşı Chelsea 4 gol bularak maçtan 4-1 galip ayrıldı. Chelsea’de maçın 33. dakikasında Cristian Romero, 55. dakikasında Destiny Udogie (ikinci sarı) kırmızı kart görerek oyun dışı kaldılar. Chelsea’de Nicolas Jackson 3 gol atarak galibiyetin mimarı oldu. Tottenham - Chelsea maç özeti ve İngiltere Premier Lig puan durumu haberimizde.