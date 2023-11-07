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Chelsea 9 kişi kalan Tottenham’ı deplasmanda 4-1 mağlup etti: Nicolas Jackson hat trick yaptı

İngiltere Premier Lig 11. haftasında Tottenham evinde Chelsea’yı konuk etti. Tottenham 9 kişi oynadığı maçta Chelsea’ye 4-1 mağlup oldu. Galibiyet golleri dakika 35’ Cole Palmer (pen.), 75’, 90+4’ ve 90+7’ Nicolas Jackson’dan (3) geldi. Tottenham’ın tek golü dakika 6’ Dejan Kulusevski’den geldi. Tottenham bu sonuçla 26 puanla 2. sırada yer aldı. Chelsea ise ligde 4. galibiyetini alarak 15 puanla 10. sırada yer aldı. Tottenham - Chelsea maç özetini izlemek ve İngiltere Premier Lig 11. hafta maç sonuçlarına bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.

10:13 - 7/11/2023 Salı
Güncelleme: 10:13 - 7/11/2023 Salı
Yeni Şafak
İngiltere Premier Lig 11. haftasında Tottenham 9 kişi oynadığı maçta Chelsea’ye 4-1 mağlup oldu.

İngiltere Premier Lig 11. haftasında Tottenham 9 kişi oynadığı maçta Chelsea’ye 4-1 mağlup oldu.

Chelsea, İngiltere Premier Lig 11. haftasında deplasmanda Tottenham ile karşılaştı. 9 kişi kalan rakibine karşı Chelsea 4 gol bularak maçtan 4-1 galip ayrıldı. Chelsea’de maçın 33. dakikasında Cristian Romero, 55. dakikasında Destiny Udogie (ikinci sarı) kırmızı kart görerek oyun dışı kaldılar. Chelsea’de Nicolas Jackson 3 gol atarak galibiyetin mimarı oldu. Tottenham - Chelsea maç özeti ve İngiltere Premier Lig puan durumu haberimizde.

TOTTENHAM - CHELSEA MAÇ ÖZETİ

Tottenham - Chelsea maç özetini izlemek için

TOTTENHAM - CHELSEA MAÇ SONUCU

İNGİLTERE PREMİER LİG PUAN DURUMU

İNGİLTERE PREMİER LİG 11. HAFTA MAÇ SONUÇLARI

İNGİLTERE PREMİER LİG GOL KRALLIĞI







#İngiltere Premier Ligi
#Chelsea
#Tottenham
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