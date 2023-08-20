Tottenham 2-0 Manchester United Maç Özeti İzle (VİDEO)

Tottenham 2-0 Manchester United Maç Özeti
İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında Tottenham ile Manchester United karşı karşıya geldi. Tottenham Hotspur Stadium'da oynanan mücadeleyi ev sahibi takım 2-0 kazandı.
Tottenham'a galibiyeti getiren golleri 49. dakikada Pape Sarr ve 83. dakikada kendi kalesine Lisandro Martinez kaydetti. Bu sonuçla Tottenham puanını 4'e yükseltti. Manchester United 3 puanda kaldı.
Premier Lig'de gelecek hafta Manchester United, Nottingham Forest'ı konuk edecek. Tottenham ise Bournemouth'a konuk olacak