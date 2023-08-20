Tottenham 2-0 Manchester United Maç Özeti İzle (VİDEO)

Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında oynanan ilk derbide Galatasaray, sahasında Trabzonspor’u 2-0 mağlup etti. Goller dakika 23 ve 90+4'te Arjantinli Mauro Icardi’den geldi. Galatasaray - Trabzonspor maç özetini izlemek, Trendyol Süper Lig puan durumuna bakmak ve 2. hafta fikstürü için haberimize bakabilirsiniz.