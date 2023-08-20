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Tottenham - Manchester United: 2-0 Goller 49’ Pape Sarr ve 83’ Martinez’den geldi

İngiltere Premier Lig'in 2. haftası dev bir maça sahne oldu. Tottenham Hotspur Stadium'da oynanan mücadeleyi ev sahibi takım 2-0 kazandı. Goller 49. dakikada Pape Sarr ve 83. dakikada Lisandro Martinez kendi kalesine golü attı. Tottenham - Manchester United maç özetini izlemek ve İngiltere Premier Lig güncel puan durumuna bakmak için haberimize bakabilirsiniz.

08:30 . 20/08/2023 Pazar
Yeni Şafak
Tottenham 2-0 Manchester United Maç Özeti

Tottenham 2-0 Manchester United Maç Özeti

İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında Tottenham ile Manchester United karşı karşıya geldi. Tottenham Hotspur Stadium'da oynanan mücadeleyi ev sahibi takım 2-0 kazandı.

Tottenham'a galibiyeti getiren golleri 49. dakikada Pape Sarr ve 83. dakikada kendi kalesine Lisandro Martinez kaydetti. Bu sonuçla Tottenham puanını 4'e yükseltti. Manchester United 3 puanda kaldı.

Premier Lig'de gelecek hafta Manchester United, Nottingham Forest'ı konuk edecek. Tottenham ise Bournemouth'a konuk olacak

Tottenham 2-0 Manchester United Maç Özeti İzle (VİDEO)

Tottenham 2-0 Manchester United Maç Özeti İçin

Premier Lig puan durumu

#Tottenham
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#Premier Lig
7 dakika önce
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Tottenham - Manchester United: 2-0 Goller 49’ Pape Sarr ve 83’ Martinez’den geldi