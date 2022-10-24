Tottenham sahasında Newcastle United’a 2-1 yenildi

İngiltere Premier Lig'in 13. hafta mücadelesinde Newcastle United, deplasmanda Tottenham ile karşı karşıya geldi.
Başkent Londra'daki Tottenham Hotspur Stadı'nda oynanan maça iyi başlayan konuk ekip, 31. dakikada Callum Wilson, 40. dakikada ise Miguel Almiron'un ağları sarsmasıyla ilk yarıyı 2-0 önde kapadı.
İkinci devrede ataklarını sıklaştıran Tottenham, 54. dakikada Harry Kane'in golüyle skoru 2-1'e getirdi. Mücadelede başka gol olmadı ve Newcastle United, sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Puanını 21'e çıkaran Newcastle United, dördüncülüğe yükselirken, 23 puanlı Tottenham üçüncü sırada kalarak zirve yarışında yara aldı.