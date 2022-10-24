Özgün Tottenham sahasında Newcastle Uniteda 2-1 yenildi
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Tottenham sahasında Newcastle United’a 2-1 yenildi

İngiltere Premier Lig'in 13. haftasında Newcastle United, deplasmanda Tottenham'ı 2-1 mağlup etti. Konuk ekip, 31. dakikada Callum Wilson, 40. dakikada ise Miguel Almiron'un ağları sarsmasıyla ilk yarıyı 2-0 önde kapadı. Puanını 21'e çıkaran Newcastle United, dördüncülüğe yükselirken, 23 puanlı Tottenham üçüncü sırada kalarak zirve yarışında yara aldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Tottenham-Newcastle United maç özeti ve golleri izle 2-1: Premier Lig maç özetleri
Tottenham Newcastle United maç özeti

İngiltere Premier Lig'in 13. hafta mücadelesinde Newcastle United, deplasmanda Tottenham ile karşı karşıya geldi.

Başkent Londra'daki Tottenham Hotspur Stadı'nda oynanan maça iyi başlayan konuk ekip, 31. dakikada Callum Wilson, 40. dakikada ise Miguel Almiron'un ağları sarsmasıyla ilk yarıyı 2-0 önde kapadı.

İkinci devrede ataklarını sıklaştıran Tottenham, 54. dakikada Harry Kane'in golüyle skoru 2-1'e getirdi. Mücadelede başka gol olmadı ve Newcastle United, sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Puanını 21'e çıkaran Newcastle United, dördüncülüğe yükselirken, 23 puanlı Tottenham üçüncü sırada kalarak zirve yarışında yara aldı.





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