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Roma 0-1 Napoli maç özeti ve golleri

İtalya Serie A'nın 11. haftasında Roma, Napoli'yi konuk etti. Maçın tek golü Napoli adına 80. dakikada Osimhen'den geldi. Bu skorla beraber Napoli 29 puanla liderlik koltuğuna oturdu. Roma ise 22 puanla 5. sırada yer aldı. İşte Roma -Napoli maçı geniş özeti, kritik pozisyonları.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İtalya Serie A: Roma 0-1 Napoli maç sonucu, özeti izle: Golleri kim attı?
Roma - Napoli maç özeti

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 11. haftasında Napoli, Roma'yı deplasmanda 1-0 yenerek liderliğini sürdürdü. Lige iyi başlangıç yapan ve zirvede yer alan Napoli, başkent deplasmanında ligin iddialı ekiplerinden Roma’ya konuk oldu.

İlk yarısı golsüz sona eren müsabakanın ikinci yarısında iki takım da gol için birbirlerinin kalesinde tehlikeler yarattı.

Napoli ve Roma'nın puan durumu kaç?

80. dakikada ani gelişen Napoli hücumunda, Victor Osimhen konuk ekibi öne geçiren golü attı. Karşılaşmada başka gol olmayınca Napoli, Roma'yı 1-0 mağlup etti ve sahadan 3 puanla ayrıldı.

Ligin başından bu yana henüz yenilgi yüzü görmeyen Napoli, galibiyet serisini 7 maça çıkardı. Napoli, Serie A'da 29 puanla liderliğini sürdürdü. Roma ise bu sezon 3. yenilgisini Napoli'den alırken, 22 puanla 5. sırada yer buldu.





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