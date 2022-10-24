Roma 0-1 Napoli maç özeti ve golleri

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 11. haftasında Napoli, Roma'yı deplasmanda 1-0 yenerek liderliğini sürdürdü. Lige iyi başlangıç yapan ve zirvede yer alan Napoli, başkent deplasmanında ligin iddialı ekiplerinden Roma’ya konuk oldu.

İlk yarısı golsüz sona eren müsabakanın ikinci yarısında iki takım da gol için birbirlerinin kalesinde tehlikeler yarattı.

Napoli ve Roma'nın puan durumu kaç?

80. dakikada ani gelişen Napoli hücumunda, Victor Osimhen konuk ekibi öne geçiren golü attı. Karşılaşmada başka gol olmayınca Napoli, Roma'yı 1-0 mağlup etti ve sahadan 3 puanla ayrıldı.

Ligin başından bu yana henüz yenilgi yüzü görmeyen Napoli, galibiyet serisini 7 maça çıkardı. Napoli, Serie A'da 29 puanla liderliğini sürdürdü. Roma ise bu sezon 3. yenilgisini Napoli'den alırken, 22 puanla 5. sırada yer buldu.

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