ÖZET | Atalanta Lazio 0-2

İtalya Serie A'nın 11. hafta mücadelesinde Atalanta ile Lazio karşılaştı. Zorlu mücadeleyi deplasman ekibi Lazio Zaccagni ve Anderson'un golleriyle 2-0 kazandı.

Atalanta, konuk ettiği Lazio'ya 2-0 mağlup olarak zirve yarışında yara aldı. Lazio ise bu galibiyetle puanını 24'e çıkarttı ve puan tablosunda 3. sırada, rakibi Atalanta'nın da üzerinde yer aldı.

Atalanta kadrosundaki milli futbolcu Merih Demiral, Lazio karşısında ilk 11'de başladı ve 90 dakika boyunca sahada mücadele etti.

Serie A'da bugün oynanan diğer maçlarda ise Udinese konuk ettiği Torino'ya 2-1 yenilirken, Bologna ise Lecce'yi 2-0 yendi.

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