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ÖZET | Atalanta Lazio 0-2

Atalanta evinde Lazio'ya boyun eğdi. İtalya Serie A'nın 11. hafta mücadelesinde Atalanta ile Lazio karşı karşıya geldi. Atalanta, konuk ettiği Lazio'ya 2-0 mağlup olarak zirve yarışında yara aldı. Lazio bu galibiyeti sonrası puanını 24'e çıkarttı. Atalanta kadrosundaki milli futbolcu Merih Demiral, Lazio karşısında ilk 11'de başladı ve 90 dakika boyunca sahada mücadele etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Atalanta Lazio maç özeti ve golleri izle 0-2: Serie A maç özetleri
Atalanta Lazio maç özeti

İtalya Serie A'nın 11. hafta mücadelesinde Atalanta ile Lazio karşılaştı. Zorlu mücadeleyi deplasman ekibi Lazio Zaccagni ve Anderson'un golleriyle 2-0 kazandı.

Atalanta, konuk ettiği Lazio'ya 2-0 mağlup olarak zirve yarışında yara aldı. Lazio ise bu galibiyetle puanını 24'e çıkarttı ve puan tablosunda 3. sırada, rakibi Atalanta'nın da üzerinde yer aldı.

Atalanta kadrosundaki milli futbolcu Merih Demiral, Lazio karşısında ilk 11'de başladı ve 90 dakika boyunca sahada mücadele etti.

Serie A'da bugün oynanan diğer maçlarda ise Udinese konuk ettiği Torino'ya 2-1 yenilirken, Bologna ise Lecce'yi 2-0 yendi.

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